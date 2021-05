Matthieu Delpierre. Der Franzose (Mitte) verpasste als Innenverteidiger in der Meistersaison nur ein Spiel. Er beendete seine aktive Karriere in Australien bei Melbourne Victory. Mittlerweile wohnt Delpierre mit seiner deutschen Frau in Stuttgart. Er half 2017 als Übersetzer beim VfB aus und ist seit letztem Jahr ehrenamtlicher Athletiktrainer in der U15 des Klubs.

