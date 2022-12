Labbadias Trainerstationen

Vor seinem ersten Engagement in Stuttgart trainierte Bruno Labbadia den HSV. In Hamburg trat er seinen Dienst im Juli 2009 an. Trotz eines guten Saisonstarts ließen die Leistungen in der Rückrunde nach, und Labbadia wurde im April 2010 gefeuert, obwohl er das UEFA-Cup-Halbfinale erreicht hatte. Außerdem gab es Gerüchte über eine Affäre mit einer Ehefrau eines HSV-Profis.

