Die ohnehin schon aufgeheizte Stimmung auf der Mitgliederversammlung kippt. Der Präsident verlässt das Stadion unter "Dietrich Raus"-Rufen. Tags darauf tritt Dietrich, der seit Oktober 2016 im Amt war, zurück: "Ich hätte den Grad an Feindseligkeit und Häme, wie am gestrigen Tag erlebt, nicht für möglich gehalten. Ich kann und will nicht mehr verantwortlich für alles gemacht werden, was beim VfB Stuttgart berechtigt oder unberechtigt nicht gut funktioniert."

