Maik Franz (links) und Mario Eggiman feierten gemeinsam mit dem Karlsruher SC 2007 den Aufstieg in die Bundesliga. Bei der Aufstiegsfeier auf dem Karlsruher Rathausbalkon schnappte sich Franz das Mikrofon und stimmte vor tausenden KSC-Fans die Schmähparole "Stuttgarter Arschlöcher" an. Der Karlsruher Sportclub entschuldigte sich daraufhin in einem offenen Brief bei den Schwaben.

Imago imago