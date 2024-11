Zuschauer von SWR Sport küren Deniz Undav zum aktuell besten VfB-Spieler

per Mail teilen

Wer ist der bislang beste Spieler des VfB Stuttgart in der aktuellen Saison? Die Zuschauer von SWR Sport haben abgestimmt: Ein Torjäger setzt sich gegen ein Mittelfeldjuwel und eine starke Nummer eins durch.

Die Zuschauer haben entschieden: In einer Umfrage während der Live-Sendung SWR Sport am Sonntag wählten sie Deniz Undav zum bislang besten VfB-Spieler der Saison.

Insgesamt wurden 1.138 Zuschauer Stimmen abgegeben. Alle Teilnehmenden konnten sich zwischen drei Kandidaten entscheiden: Torjäger Deniz Undav, Mittelfeldmotor Enzo Millot oder Keeper Alexander Nübel. Mit 43 Prozent der Stimmen lag Undav klar an der Spitze, gefolgt von Millot mit 32 Prozent und Nübel, der auf 25 Prozent kam.

Deniz Undav ist laut den SWR-Sport-Zuschauern der beste VfB-Spieler der bisherigen Saison, auf Platz zwei liegt Enzo Millot und dahinter Alexander Nübel. SWR

Torgefahr und Teamgeist sprechen für Undav

Mehr als 300 Zuschauer begründeten ihre Entscheidung zusätzlich mit einem Kommentar. So sei Deniz Undav "torgefährlich und mannschaftsdienlich". Der Rekordtransfer des VfB würde sich als "Sympathie- und Leistungsträger" mit "Kampfgeist" und der nötigen "Kaltschnäuzigkeit" bezahlt machen.

Ob Torinstinkt, Mentalität oder Effizienz - der 28-jährige Undav wird in allen Belangen als "top" bezeichnet. Die Zuschauer geben ihm das Arbeitszeugnis "teamfähig". "Tore, Tore, Tore" wie im Bernabeu-Stadion gegen Real Madrid oder als Punktretter in Wolfsburg sind das Hauptargument für den VfB-Stürmer.

Doch Undav begeistert die Zuschauer darüber hinaus auch mit seiner ungewöhnlichen Karriere. Er hat den mittlerweile üblichen Weg über Nachwuchsleistungszentren nicht gemacht, sondern ist über den Amateurfußball bis in die Nationalmannschaft gekommen. Der Spätzünder ist deshalb für einige Zuschauer ein "Vorbild für viele Jungs und Mädels, nie aufzuhören und an ihren Träumen dran zu bleiben".

Enzo Millot: Technik, Tempo, Talent und noch lange nicht am Limit

Mit Enzo Millot hat sich immerhin fast ein Drittel der Zuschauer (32 Prozent) für den jüngsten VfBler in der Auswahl entschieden. Grund dafür: Der 22-Jährige Mittelfeldspieler habe die größte Entwicklung im Kader der Stuttgarter hingelegt.

Das sei vor allem Sebastian Hoeneß zu verdanken. Während Millot unter Ex-Trainer Bruno Labbadia kaum zum Einsatz kam, überzeugt er nun mit "Leichtigkeit, Intelligenz und Technik". Auf Millot kann man beim VfB setzten, als "Mittelfeldmotor und Antreiber, in ständiger Topform".

Außerdem habe der französische U21-Nationalspieler unter den Kandidaten für viele Teilnehmende das meiste Potenzial und "schickt sich an, ein ganz Großer zu werden". Dass er die nächsten Schritte dorthin beim VfB geht, ist aus Sicht der Fans sehr wünschenswert. Einer kommentiert "hoffentlich kann man ihn halten".

Nübel hält, was er verspricht

Alexander Nübel wird von den Zuschauern als “fast unüberwindbar” und “absolute Bank zwischen den Pfosten" gelobt. Zuletzt überzeugte der Leihspieler aus München mit seiner weißen Weste gegen Leverkusen. Dort habe er dem VfB "einen Punkt gerettet".

Stuttgarts Nummer eins überzeugt durch seine Konstanz. Eine Qualität, die mittlerweile nicht nur VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, sondern auch Bundestrainer Julian Nagelsmann zu schätzen weiß. Nach der Verletzung von Neuer-Nachfolger Marc-André Ter Stegen wurde Nübel für die Nations League nominiert und gab am 12. Oktober gegen Bosnien-Herzegowina sein Debüt in der Nationalmannschaft.

Für den 28-Jährigen war es “ein Traum, der in Erfüllung ging", für manche Fans ein Argument, Nübel zum "besten Torhüter der Bundesliga" zu erklären.

Junge VfB-Fans mit "Nübel, bester Keeper der Liga"-Transparent IMAGO Sven Simon

Kleine Patzer wie beim ersten von vier Gegentoren gegen die Bayern im Oktober werden Nübel bei all dem gerne verziehen, denn, so merkt ein Zuschauer an: " Fehlerfrei hat noch keiner gespielt."