Am Sonntag empfängt der VfB Stuttgart Tabellenführer Bayer Leverkusen. Seit fast 14 Jahren hat der VfB nicht mehr im eigenen Stadion gegen die Werkself gewonnen.

Es war der 31. Spieltag am 17. April 2010. An jenem Samstag hat der VfB Stuttgart zuletzt ein Heimspiel in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen gewonnen. VfB-Trainer war damals noch Christian Groß, sein Pendant auf der anderen Bank: Jupp Heynckes. Wie so oft traf Stefan Kießling (14 Mal in 22 Spielen) gegen den VfB, dieses Mal zur 1:0 Führung. Doch dann sorgte Cacau mit seinen beiden Treffern für diesen VfB-Heimsieg. Wow! Verdammt lang ist das her!

Heimbilanz des VfB macht Hoffnung

Die Bilanz dieser Hinrunde spricht für den VfB Stuttgart. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß hat in dieser Saison zu Hause schon sechsmal gewonnen und im Schnitt mehr als drei Tore pro Spiel erzielt (in jedem mindestens zwei). 22 Treffer sind es nach sieben Heimspielen. In der ganzen letzten Saison gelangen zu Hause nur 23 Tore, 5 Siege und 21 Punkte. Serhou Guirassy hat übrigens in dieser Saison in all seinen 6 Heimspielen mindestens ein Tor erzielt. Insgesamt wäre man mit der aktuellen Ausbeute in der Bundesliga-Historie in deutlich über der Hälfte aller bisherigen Spielzeiten Tabellenführer gewesen (39 von 60), die Stuttgarter sind damit aber "nur" Dritter, immerhin der beste aller Zeiten!

VfB und Bayer 04 - die beiden Überraschungsteams

Nun also an diesem Sonntag ein neuer Anlauf. Apropos Lauf: Letzte Saison wäre diese Paarung nach dem 13. Spieltag ein echter Abstiegskracher gewesen, der 16. hätte damals den 14. empfangen. Nun ist es ein Spitzenspiel, der Tabellendritte fordert den Spitzenreiter. Der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen sind die beiden Bundesligisten, die sich gegenüber der Vorsaison am meisten verbessert haben. Der VfB zum Beispiel hat bereits 30 Punkte erspielt. In der gesamten vergangenen Saison (2022/2023) waren es 33 Punkte!

In Stuttgart will man trotz dieser famosen Zwischenbilanz noch nicht vom Saisonziel abrücken – 40 Punkte sollen es sein, also der Klassenerhalt! Mit dem Abstieg werden die Schwaben nach menschlichem Ermessen nichts mehr zu tun haben. Bayer Leverkusen ist zum 3. Mal in der Vereinsgeschichte nach 13 Spieltagen noch ungeschlagen. 35 Punkte und eine Tordifferenz von +27, das ist die zweitbeste Zwischenbilanz der Bundesliga-Geschichte überhaupt. Nur der FC Bayern war mit Trainer Pep Guardiola 2015/16 noch besser (37 Punkte).

Was zeichnet die beiden Überflieger-Teams aus?

Beide Teams haben gefährliche Torschützen. Am vergangenen Spieltag gegen Werder Bremen (2:0) standen Serhou Guirassy und Deniz Undav erstmals zusammen in der Anfangsformation – beide trafen je einmal! Diese beiden erzielten 24 der 33 Saisontore. Der VfB hat ligaweit die meisten Stürmertore auf dem Konto. So viele gab es nicht einmal zu Zeiten des "magischen Dreiecks" (1995/96 waren es 22 Stürmertore nach 13 Spielen).

Im Angriff von Bayer 04 Leverkusen legt Victor Boniface bisher eine One-Man-Show hin: Der Nigerianer gab ligaweit mit Abstand die meisten Torschüsse ab (68). Alle acht Leverkusener Stürmertore gehen auf das Konto des Neuzugangs. Zudem ist Leverkusen das effektivste Team der Liga und braucht nur sechs Versuche für ein Tor. Ein weiterer Baustein des Erfolgs beider Teams ist das schnelle und aggressive Gegenpressing: Bayer Leverkusen traf zehnmal unmittelbar nach gegnerischen Ballverlusten, Stuttgart neunmal – das sind ligaweit die beiden besten Werte.



Das legendärste Duell

Am 16. Mai 1992 wurde der VfB durch einen 2:1-Sieg in Leverkusen Meister. Am letzten Spieltag machten die Schwaben einen 0:1-Rückstand wett und kamen in der 86. Minute durch den Kopfball von Guido Buchwald zum entscheidenden Treffer - und dass, obwohl der VfB nach einer Roten Karte für Matthias Sammer in Unterzahl spielte. Unvergessen auch die halsbrecherische Fallrückzieher-Rettungstat von Günther Schäfer auf der eigenen Torlinie.