Es ist soweit: Der württembergische Fußball kriegt jetzt badische Finanzhilfe - sozusagen Milchgeld aus Baden. Als Badener, der gerne in Württemberg lebt, ist mir das ein innerer Baden-Tag. Jetzt wurde bekannt, dass der VfB Stuttgart einen weiteren Sponsor hat. Und zwar eine AG, die im Schwarzwald Milch herstellt und ihren Firmensitz ausgerechnet in Freiburg hat.

Normalerweise würde ich da keine Werbung betreiben und das geflissentlich ignorieren. Aber in diesem Fall muss ich eine Ausnahme machen. Denn das grenzt ja beinahe an einen badischen Marschallplan für den Wiederaufbau des württembergischen Fußballs.

Milcherzeuger auf Brustringhöhe

Noch ist es nicht so weit, dass der Milcherzeuger aus dem Schwarzwald auf dem Heiligsten prangt, was das VfB Trikot zu bieten hat - auf dem Brustring nämlich. Dort geht es nach wie vor um Autos made in Stuttgart, die jeder kennt, weswegen da auch auch keine Werbung gemacht werden muss. Das Milch-Logo aus dem Schwarzwald war jahrelang an selbiger Stelle eines anderen Vereins zu sehen, auf Brustringhöhe des SC Freiburg nämlich. In der beginnenden Saison wird dort aber für andere Produkte geworben; es geht dabei irgendwie um Gebrauchtwagen.

Die fabrikneue Milch aus dem Schwarzwald hingegen bezahlt jetzt andere Spieler fürs Schaulaufen im Fußballstadion. Unter anderem kriegen die Bewegungsspieler aus Stuttgart Milchgeld aus Südbaden, denn die Autobauerbank will in Zukunft nicht mehr mit dem VfB gemeinsame (Werbe-)Sache machen. Früher, so sagt es uns ein alter Stabreim, hat Milch mal müde Männer munter gemacht. Jetzt soll badische Milch ständig Stuttgarter Stürmer stärken.