Die Personalsituation beim VfB Stuttgart spitzt sich vor dem Spiel am Samstag bei Hertha BSC zu. Zwei Abwehrstützen fehlen sicher, eine womöglich sogar monatelang.

Viertes Liga-Spiel, vierte Abwehr-Formation. Trainer Pellegrino Matarazzo muss die Defensive des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart auch für die Partie bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr) umbauen - und auf einen gerade erst genesenen Hoffnungsträger wieder für lange Zeit verzichten. "Man ärgert sich über jeden Spieler, der fehlt", sagte Matarazzo am Donnerstag mit Blick auf die angespannte Personalsituation bei den Schwaben. Die Ausfälle von Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos schmerzen ihn aber sicher ganz besonders.

Mavropanos fällt erneut lange aus

Der neue Abwehrchef Waldemar Anton muss wegen einer Außenbandverletzung im Sprunggelenk wohl nur in Berlin passen. Konstantinos Mavropanos hingegen droht nach Aussage des Trainers, "mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate" zu fehlen. Die Knieverletzung, die sich der Grieche im Testspiel beim Ligarivalen SC Freiburg (3:0) vor einer Woche zuzog, habe sich als Meniskusriss herausgestellt. Er müsse operiert werden, erklärte Matarazzo.

Es ist bereits der zweite gesundheitliche Rückschlag für die 22 Jahre alte Leihgabe vom FC Arsenal. Wegen Leistenproblemen hatte Mavropanos schon große Teile der Vorbereitung verpasst und erst am dritten Spieltag gegen Bayer Leverkusen (1:1) sein Pflichtspiel-Debüt für den VfB gegeben. Nun ist der mit reichlich Vorschusslorbeeren verpflichtete Verteidiger schneller wieder draußen, als er drin war im Team.

Muss Matarazzo umstellen?

Zumindest für die Partie bei der Hertha seien zudem die Einsätze der angeschlagenen Roberto Massimo (Knieprobleme), Borna Sosa und Darko Churlinov (beide Prellung) fraglich, erklärte Matarazzo weiter. Der 42-Jährige wollte daher zwar nicht ausschließen, dass er hinten auf eine Viererkette umstellt. "Die Tendenz geht aber in eine andere Richtung." Nämlich hin zum bewährten Dreier- und Fünfer-Verbund. Der aber musste - sicher auch bedingt durch die vielen Umstellungen - in den ersten drei Liga-Partien schon fünf Gegentore schlucken.

Hertha als "schwer auszurechnender" Gegner

Weil aber die Offensive bislang zu gefallen weiß, steht der VfB als Aufsteiger dennoch mit vier Punkten gut da. Und in der Tabelle vor der ambitionierten Hertha. "Schwer auszurechnen" sei der kommende Gegner, sagte Matarazzo, "sowohl von der Leistung, als auch der Formation her." Beim 4:5 in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Zweitligist Eintracht Braunschweig beispielsweise verlor die Hertha kläglich, beim 3:4 in der Liga beim FC Bayern München dagegen äußerst unglücklich. "Sie sind in einer ähnlichen Situation wie wir durch die vielen Abstellungen in der Pause", sagte Matarazzo. "Entscheidend für das Spiel", in dem er immerhin wieder auf Stürmer Nicolas Gonzalez nach auskuriertem Muskelbündelriss zurückgreifen kann, werde sein, "wer sich am schnellsten sammeln und eine Einheit formen kann." Das gilt auch mit Blick auf die Baustelle in der Stuttgarter Abwehr.