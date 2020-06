per Mail teilen

Nach dem Bundesliga-Aufstieg des VfB Stuttgart haben sich zahlreiche Fans der Schwaben vor dem Stadion versammelt.

Trotz einer 1:3-Niederlage gegen Darmstadt ist der VfB Stuttgart in die Bundesliga aufgestiegen. Mehrere Hundert Anhänger feierten die Mannschaft am Sonntag mit Sprechchören und Gesängen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen wurden sie kurz darauf per Stadiondurchsage um die Auflösung der Versammlung gebeten. "Bitte seid vernünftig und löst die Ansammlung vor den Stadiontoren auf", hieß es.

Dauer 0:28 min Pellegrino Matarazzo hat für Fanfeiern Verständnis Pellegrino Matarazzo hat für Fanfeiern Verständnis

Verständnis von Matarazzo

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo äußerte dagegen Verständnis für die Anhänger. "Wenn Emotionen im Spiel sind, hat man einen Tick weit weniger Kontrolle über sich selbst", sagte der 42-Jährige.