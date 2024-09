Der Vorsitz des Aufsichtsrats beim VfB Stuttgart ist wieder in der Hand des Vereins. Dietmar Allgaier folgt auf Tanja Gönner. Viele Mitglieder hatten sich das so gewünscht.

Präsident Dietmar Allgaier übernimmt beim VfB Stuttgart auch den Vorsitz des Aufsichtsrates. Sein erster Stellvertreter bleibt Peter Schymon, Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke wurde als weiterer Stellvertreter neu gewählt, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist mitteilte.

Allgaier nach Vogt-Abwahl zum Präsidenten ernannt

Allgaier war nach der Abwahl von Claus Vogt vom Vereinsbeirat zum Interims-Präsidenten ernannt worden. Der Landrat des Landkreises Ludwigsburg wieß bereits nach der Ernennung darauf hin, dass er nur für die Übergangszeit bis zur Wahl des neuen Präsidenten zur Verfügung steht und bei der Mitgliederversammlung im Frühjahr 2025 keine eigene Kandidatur anstrebt.

Zuletzt hatte Tanja Gönner den Posten des Aufsichtsratsvorsitzes innegehabt, sie bleibt ein Mitglied des Gremiums. "Im Aufsichtsrat bestand Einigkeit darüber, dass der Vorsitz wieder in die Hände des Präsidiums übergehen soll, sobald die Voraussetzungen dafür wieder vorliegen und der Verein wieder auf Kurs ist", sagte Gönner, in deren Zeit unter anderem die Ernennung von Fabian Wohlgemuth zum Sportvorstand fiel und die beiden Vorstände Rouven Kasper (Marketing und Vertrieb) und Dr. Thomas Ignatzi (Finanzen, Verwaltung und Operations) verlängert wurden.

Wunsch der Mitglieder

"Die Mitgliederversammlung als höchstes Organ des Vereins hat das klare Signal für diesen Neubeginn ausgesendet und mit Dietmar Allgaier und Andreas Grupp an der Spitze des Vereins konnte dieser Schritt nun vollzogen werden“, so Tanja Gönner." Im März war der damalige VfB-Präsident Claus Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender abgewählt worden.

Kritik der Fans

In großen Teilen der Fanszene war dies nicht gut angekommen. Denn im Zuge der Ausgliederung der Profifußball-Abteilung in eine AG 2017 war den Mitgliedern versprochen worden, dass der Präsident auch gleichzeitig den Aufsichtsrat führt. Dies war nun mehrere Monate lang nicht der Fall gewesen. Vogt selbst musste als Präsident Ende Juli gehen und wurde von Allgaier interimsweise beerbt.

Allgaier dankt Gönner

„Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das dem Präsidium und mir persönlich entgegengebrachte Vertrauen und für die bereits vom ersten Tag an hervorragende Zusammenarbeit. Der Aufsichtsrat hat in den zurückliegenden Monaten wichtige Weichenstellungen für den VfB vollzogen. Besonders hervorheben und würdigen möchte ich das große persönliche Engagement von Tanja Gönner für unseren VfB in dieser Zeit. Ihr konstruktives Wirken ermöglichte es zudem, diesen Schritt so schnell, sogar noch vor dem Ablauf der ersten 100 Tage von Andreas Grupp und mir im Präsidium, vollziehen zu können. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, betont Dietmar Allgaier.