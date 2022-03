Aufenthaltserlaubnis für VfB-Stürmer Silas nur noch Formsache

Lange sah es so aus, als müsste der VfB Stuttgart gegen Union Berlin die nächste Niederlage einstecken. Dann traf Saša Kalajdžić nach Flanke von Borna Sosa zum späten Ausgleich (90. Minute) und schoss den VfB so auf den Relegationsplatz.zum späten Ausgleich (90.) und schoss den VfB so auf den Relegationsplatz. mehr...