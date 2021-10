Schon der vierte VfB-Spieler mit positivem Corona-Test

Nach Waldemar Anton, Erik Thommy und Fabian Bredlow ist nun auch Roberto Massimo corona-positiv getestet worden. Der VfB Stuttgart muss bereits den vierten Corona-Fall verkraften.

U21-Nationalspieler Roberto Massimo wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Daher reist der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart vorzeitig von der U21-Nationalmannschaft ab, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte. Der 20-Jährige begibt sich nun in Absprache mit den örtlichen Gesundheitsbehörden und seinem Verein in häusliche Isolation. Zuvor waren bei den Schwaben bereits Abwehrchef Waldemar Anton, Flügelspieler Erik Thommy und Ersatztorhüter Fabian Bredlow positiv auf das Virus getestet worden und sind in Quarantäne.