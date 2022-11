VfB Stuttgart: Das ist der Fahrplan für den Winter

Der VfB Stuttgart steht nach einer schwachen Vorrunde auf dem Relegationsplatz. Die finale Entscheidung über die Cheftrainerposition steht noch aus. Bis zum 12. Dezember soll Klarheit herrschen.

Zehn Spieltage brauchte der VfB Stuttgart, um den ersten Bundesliga-Heimsieg einzufahren. Der erste Auswärtssieg lässt noch auf sich warten. Die Stuttgarter überwintern mit aktuell 14 Zählern als Tabellen-16. der Bundesliga. Einige wichtige Entscheidungen stehen in der Winterpause noch an. Wer beim VfB Stuttgart künftig an der Seitenlinie steht, soll nach dem einwöchigen PR-Trip in die USA entschieden werden.

PR-Reise in die USA, Trainingslager in Spanien

Nur zwei Tage nach der Auswärtsniederlage gegen Bayer Leverkusen, geht es für den VfB Stuttgart nach Austin in die Hauptstadt des US-Bundesstaates Texas. Eine Woche wird die Mannschaft im Rahmen der Internationalisierungsstrategie der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für die Bundesliga in der USA verbringen.

Der VfB Stuttgart bei der Ankunft am Flughafen in Austin/Texas IMAGO Pressefoto Baumann

Während des Aufenthalts vom 14. bis zum 21. November absolviert der VfB neben den täglichen Trainingseinheiten zahlreiche Termine in Texas. Unter anderem werden die Stuttgarter das American-Football-Spiel der Houston Texans gegen die Washington Commanders besuchen.

Sportlicher Höhepunkt ist das Testspiel gegen den Liga-Konkurrenten 1. FC Köln am Samstag, den 19. November, um 15 Uhr (Ortszeit), im Q2-Stadium in Austin. Anstoß deutscher Zeit ist um 22 Uhr.

Nach der Rückkehr aus der texanischen Hauptstadt, bekommen die VfB-Profis drei Wochen Urlaub, bevor ab dem 13. Dezember bis Weihnachten wieder trainiert wird. Ein weiteres Testspiel findet am 16. Dezember, um 15 Uhr, gegen den FC Luzern statt. Weitere Vorbereitungsspiele sind in Planung.

Der Trainingsauftakt 2023 ist noch offen. Geplant ist jedoch ein Trainingslager Anfang des Jahres in Marbella, Spanien, vom 6. bis zum 13. Januar.

Wer ist weg?

Unter den VfB-Profis befinden sich auch einige WM-Teilnehmer, die deshalb nicht an der USA-Reise teilnehmen. Dazu gehören VfB-Kapitän Wataru Endo, der nach seiner Gehirnerschütterung im letzten Heimspiel wieder einsatzbereit ist, und Hiroki Ito. Die beiden werden für Japan nach Katar fahren. Auch Borna Sosa, der in das kroatische Nationalteam berufen wurde, ist nicht in den USA.

Andere Spieler, die nicht dabei sind, sind Waldemar Anton und Nikolas Nartey, denen eine Corona-Booster Impfung fehlt. Ihr Genesenen-Status reicht nicht für die Einreise in die USA. Zudem fehlt Chris Führich, der sich einer geplanten Operation unterzieht. Ihm wird eine Platte am Schlüsselbein entfernt, die von einer früheren Verletzung stammt. Außerdem wird ein Überbein am Mittelfuß korrigiert. Auch Atakan Karazor wird angesichts seines laufenden Verfahrens im Zuge eines möglichen Sexualdelikts im vergangenen Sommer auf Ibiza nicht in die USA fliegen.

Drei junge Talente in der USA dabei

Bis auf die drei WM-Fahrer, sowie Anton, Nartey, Führich und Karazor, die aus anderen Gründen fehlen, ist der Kader komplett. Über die freigewordenen Plätze dürfen sich einige junge VfB-Talente freuen. Lukas Laupheimer (U21), Samuele di Benedetto (U19) und Leon Reichardt (U19) reisen mit in die texanische Hauptstadt und trainieren mit den Profis.

Wann gehts weiter?

Nur eine Woche nach Ende des Trainingslager in Marbella bestreitet der VfB Stuttgart das erste Bundesligaspiel im neuen Jahr. Am Samstag, den 21. Januar um 15:30 Uhr, treffen die Schwaben daheim auf den FSV Mainz 05.