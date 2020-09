Claus Vogt ist neuer Präsident des VfB Stuttgart. Doch wie tickt eigentlich der neue Mann an der Spitze des schwäbischen Traditionsklubs?

Es könnte durchaus sein, dass man Claus Vogt bei den Spielen des VfB Stuttgart künftig gar nicht erkennt. Der neue Präsident des Zweitligisten dürfte zwar allein anhand seiner weißen Zähne und des breiten Lächelns relativ leicht zu identifizieren sein. Aber der 50 Jahre alte Unternehmer möchte auch als neuer Klubchef weder im Vordergrund noch im Mittelpunkt stehen.

Claus Vogt will lieber im Hintergrund bleiben

Zum Auswärtsspiel der Schwaben beim SV Darmstadt 98 (Montag, 20:30 Uhr) wollte er aus diesem Grund sogar "vielleicht inkognito" reisen, um besser nicht entdeckt zu werden. Vogt meinte das natürlich scherzhaft, trotzdem sagt es viel über ihn aus.

Er will den Fans des Traditionsklubs mehr Gewicht verleihen, und sich selbst zurücknehmen. Er will den VfB transparenter und glaubwürdiger machen. Er bot schon auf der Mitgliederversammlung an, dass er im permanenten Austausch mit den Anhängern bleiben wolle.

Anders als Wolfgang Dietrich

Und eine Sache sagte er zwar nicht, aber sie wurde mit jedem seiner Sätze deutlich: Er will anders sein als sein Vorgänger Wolfgang Dietrich, dem nach seinem Rücktritt im vergangenen Sommer die Entlastung auf der außerordentlichen Versammlung in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle deutlich verwehrt blieb.

Fußball | VfB Stuttgart Die VfB-Präsidenten seit 1944 Fritz Walter prägte von 1944 bis 1968 als Präsident den VfB Stuttgart. Bereits im Alter von 23 Jahre wurde der in Cannstatt geborene Walter Schriftführer beim Verein mit dem roten Brustring. Fritz Walter hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg des VfB zu einem Spitzenverein aus dem Süden Deutschlands. In seiner Ära feierten die Schwaben jeweils zwei Meistertitel und zwei DFB-Pokalsiege. Walter verstarb im Alter von 81 Jahren am 5. Januar 1981. SWR VfB Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Von 1969 bis 1975 war Hans Weitpert VfB-Präsident. Weitpert war gebürtiger Münchner und deutscher Verleger. Er verstarb am 28. März 1993 in Stuttgart. Aufgrund seiner gefärbten Haare wurde er von den Stuttgarter Anhängern "Lila Hans" oder "Blaupinne" genannt. Imago Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen Ein Vierteljahrhundert war Gerhard Mayer-Vorfelder als Präsident eine prägende Figur beim VfB. In seine Amtszeit fielen zwei Deutsche Meisterschaften sowie der letzte DFB-Pokalsieg 1997. Jedoch hinterließ er den Verein bei seinem Abgang im Jahr 2000 stark verschuldet. Neben seinen Funktionen im Sport war er auch 21 Jahre lang Landtagsabgeordneter der CDU. Mayer-Vorfelder verstarb im August 2015. Imago HJS Bild in Detailansicht öffnen Nachfolger von "MV" wurde der aus Schwäbisch Gmünd stammende Manfred Haas. Drei Jahre lang ist er als Präsident bei den Schwaben in Amt und Würden. Aufgrund der Verschuldung setzte Haas zum Sparkurs an. Das bedeutete auch den Einsatz vieler Spieler aus der eigenen Jugend. Die "jungen Wilden" schafften 2003 unter Trainer Felix Magath sogar die Champions League-Qualifikation. Imago Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen Die letzte längere Amtszeit als VfB-Präsident kann Erwin Staudt (links) vorweisen. Acht Jahre lang war der gebürtige Leonberger Präsident bei den Stuttgartern. Unter seiner Führung feierte der Verein seine letzte Meisterschaft im Mai 2007. Staudt war außerdem maßgeblich dafür verantwortlich, dass das alte Gottlieb-Daimler-Stadion in eine reine Fußballarena umgebaut wurde. Vor seiner Zeit beim VfB war er fünf Jahre lang Vorsitzender der Geschäftsführung von IBM Deutschland. Imago Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen Nur knapp zwei Jahre lang hieß der Präsident der Stuttgarter Gerd E. Mäuser. Der in Berlin geborene Mäuser übernahm das Amt von Erwin Staudt. Aufgrund von Fanprotesten trat er im April 2013 als Präsident zurück. Vor seiner Amtszeit war er zwischen 2002 und 2011 Aufsichtsratsmitglied bei den Schwaben. Mäuser selbst war außerdem für verschiedene deutsche Automobilhersteller in Führungspositionen tätig. Imago Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen Nicht viel länger im Amt war Mäusers Nachfolger Bernd Wahler. Im Juli 2013 wurde der heute 61-Jährige auf der Mitgliederversammlung mit der überwältigenden Mehrheit von 97,4 % der Stimmen gewählt. Ein Tag nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga des Vereins, legte Wahler sein Amt mit sofortiger Wirkung am 15. Mai 2016 nieder. Als Manager war er für verschiedene Sportartikelhersteller und andere Bekleidungsfirmen tätig. Imago Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen Der vorletzte Vereinspräsident war Wolfgang Dietrich. Der in Backnang aufgewachsene Dietrich übernahm das Amt, als der VfB um den Wiederaufstieg in der 2. Bundesliga kämpfte. Neben der Rückkehr ins Oberhaus fiel auch die Ausgliederung der Profiabteilung in seine Amtszeit. Bei den Fans geriet er durch die Trennung von Sportvorstand Jan Schindelmeiser im August 2017 in die Kritik. Mit Dietrich als Präsident stieg der VfB 2019 nach zwei Jahren Bundesliga wieder ab. Im Juli verkündete er seinen Rücktritt. Imago Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen Der aktuelle Präsident des VfB Stuttgart heißt Claus Vogt. Der 50 Jahre alte Unternehmer wurde am 15.12.2019 bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit 1.327 absoluten "Ja-Stimmen" gewählt und nahm die Wahl umgehend an. Seine Amtszeit geht nun bis Herbst 2020. Imago imago Bild in Detailansicht öffnen

Ab Montag wird Vogt nun an all dem gemessen, was er mit seinem Herzensklub so vorhat. Um 11 Uhr stand für ihn das erste Treffen mit dem mächtigen Aufsichtsrat an, zu dessen Vorsitzendem er nun ebenfalls aufsteigt. Sein wichtigster Job wird es sein, die durch Dietrich tief gespaltene Anhängerschaft wieder zusammenzuführen. Vogt will dafür Gesprächspartner und Zuhörer sein, sein Einfluss auf das operative Geschäft ist ohnehin begrenzt. Denn die Macht liegt seit Mitte Oktober beim Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger, dem es zumindest nicht missfallen haben dürfte, dass Vogt sich eher im Hintergrund aufhalten möchte.

Seine Amtszeit ist ohnehin erst mal bis zum Herbst 2020 begrenzt. Dann steht erneut eine Mitgliederversammlung an, auf der er unbedingt als Präsident bestätigt werden möchte. Ob es erneut einen Gegenkandidaten gibt, ist derzeit noch unklar.

"Ich hoffe es nicht", sagte Vogt: "Wenn ja, dann wird ein Wahlkampf beginnen." Wie ein solcher funktioniert, weiß er ja bereits. Dass er sich gegen seinen unterlegenen Konkurrenten Christian Riethmüller durchsetzte, hat möglicherweise auch mit seinem bei Fans beliebten Einsatz gegen eine zunehmende Kommerzialisierung des Fußballs zu tun. Mit dem von ihm gegründeten Verein "FC PlayFair!" setzt er sich schon länger für Integrität im Profifußball und für Fan-Interessen ein. Als VfB-Präsident kann er nun als aktiver Teil dieses Business beweisen, wie ernst es ihm damit ist.

Über allem steht der Bundesliga-Aufstieg

Über allem steht aber auch für Vogt die Rückkehr der Stuttgarter in die Bundesliga im nächsten Sommer. Sollte das nicht gelingen, dürfte auch er früher oder später in die Kritik geraten. Aber da er ja eher im Hintergrund werkeln möchte, stünden im Misserfolgsfall wohl zunächst "Spieler, Trainer, Scouting oder Vorstandschef" am Pranger, vermutet Vogt: "Und ganz am Schluss der Präsident bestimmt auch."