Den Kampf um den Klassenerhalt hat der VfB Stuttgart trotz des Last-Minute-Remis gegen Dortmund noch nicht gewonnen. Vorstandsboss Alexander Wehrle will analysieren, warum der VfB immer wieder im Abstiegskampf steckt.

Alexander Wehrle kam aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Schließlich hatte der VfB Stuttgart dem Topteam von Borussia Dortmund am Samstag mit dem Last-Minute-Remis einen Punkt abgeluchst – zu zehnt und in der Nachspielzeit und sich damit ein wenig Luft im Tabellenkeller verschafft. "Das war schon sehr emotional", sagte der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart bei seinem Studiobesuch bei SWR Sport. "Ich weiß gar nicht, wie viele Personen ich umarmt habe."

Und das nicht nur, weil das Team von Trainer Sebastian Hoeneß beim 3:3 gegen den BVB bis zum Schluss gekämpft, sondern sich mit dem Unentschieden auch einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesichert hat. Dass Hoeneß, der auf Bruno Labbadia gefolgt ist, daran entscheidenden Anteil hat, davon ist Wehrle überzeugt. "Er hat auf jeden Fall einen Draht zur Mannschaft", verriet er. "Und man sieht im Miteinander zwischen Trainer und Mannschaft, dass in der Kürze der Zeit schon viel entwickelt wurde."

"Haben alles in der eigenen Hand"

Unter Hoeneß hat der VfB keines der vergangenen Spiele verloren – der Last-Minute-Punkt gegen den BVB aus Wehrles Sicht der "emotionale Höhepunkt, und der kann nochmal was freisetzen". Auch deshalb ist der Vorstandsvorsitzende optimistisch, dass die Stuttgarter den Klassenerhalt noch schaffen können. "Ich bin immer positiv – wir haben alles in der eigenen Hand", so Wehrle. "Ich schaue nach vorne und die nächsten sechs, vielleicht auch acht Spiele, werden wir mit dieser Energie angehen."

"Es kann nicht unser Anspruch sein, jedes Jahr gegen den Abstieg zu spielen."

Diese besondere Energie, die beim VfB am Samstag auf dem Rasen bisweilen beinahe greifbar war, ist – so Wehrle – auch abseits des Rasens da. "Wir haben intern ein gutes Klima." Daran habe auch die Unruhe rund um die Trennung von Bruno Labbadia nichts geändert. "Es geht nicht um persönliche Befindlichkeiten", so Wehrle. Sondern stets um das große Ganze – sprich, den VfB Stuttgart.

Abstiegskampf in der Analyse

Der, wie so oft in den vergangenen Jahren, wieder um den Ligaverbleib kämpft. "Völlig egal, wie die Spielzeit ausgeht: Wir werden in eine schonungslose, kritische Analyse gehen", verspracht er. "Es kann nicht unser Anspruch sein, jedes Jahr gegen den Abstieg zu spielen." Schließlich will auch Wehrle beim VfB künftig mehr Momente haben, in denen er aus dem Grinsen einfach nicht mehr rauskommt.