Die Niederlage gegen Wehen Wiesbaden lässt den VfB Stuttgart rätseln. Wie es zu der schwachen Leistung kommen konnte, weiß niemand.

Mit einer Mentalitätsdebatte will der VfB Stuttgart nach dem 1:2 (1:2) gegen den SV Wehen Wiesbaden gar nicht erst anfangen. Sportdirektor Sven Mislintat wird die Diskussionen um den durchwachsenen Saisonstart seines Ex-Klubs Borussia Dortmund mitbekommen haben. Weil er also weiß, dass Debatten über dieses M-Wort ausufern können, sorgte der 46-Jährige schon mal vor.

Ungefragt und mit ernster Miene wollte er das Thema kurz nach dem Abpfiff von sich aus abtun. "Grundsätzlich ist der Mannschaft nicht die Mentalität abzusprechen", sagte Mislintat im Anschluss an einen - vor allem in der ersten Halbzeit - schwachen Auftritt. "Daran wird es nicht gelegen haben."

Aur der Suche nach Gründen

Aber woran lag es dann, dass der VfB erstmals in dieser Saison eine Niederlage hinnehmen musste? Bis zu 85 Prozent Ballbesitz hatten die Schwaben gegen den bisherigen Tabellenletzten.

Außer beim 2:0-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth hatte der VfB in jedem seiner bisherigen Saisonspiele mehr Ballbesitz als der Gegner. Darauf beruht die Spielidee von Trainer Tim Walter, daran offenbarte sich aber auch in fast jedem Spiel eines der größten Defizite. Denn der Topfavorit weiß mit dem Ball nicht immer Nützliches anzufangen, was gegen die Hessen mehr als deutlich wurde.

Kaum Lösungen, zu "lasche" Einstellung

Obwohl Walter seinen Profis im Offensivspiel kaum Positionszwänge auferlegt, fällt es dem VfB schwer, Anspielstationen zu finden. So wandert der Ball oft quer oder nach hinten, vertikale Lösungen gegen die oft tief stehenden Gegner findet der Aufstiegsfavorit dagegen eher weniger.

Walter sprach davon, dass sein Team in der ersten Halbzeit "keine gute Einstellung" gehabt habe oder dass es "einfach zu lasch" war. Ob dahinter Arroganz oder Überheblichkeit angesichts des vermeintlich leichten Gegners steckte, wusste auch der Coach zunächst nicht. Zumindest im zweiten Durchgang steigerte sich der VfB, scheiterte aber mehrfach am Aluminium.

Walter fordert mehr Konsequenz

Eines der am meisten benutzten Wörter von Walter ist "Konsequenz". Nach fast jedem der bisherigen Saisonspiele sprach der 43-Jährige davon, dass sein Team konsequenter werden müsse, vor allem in der Erarbeitung von Chancen und letztlich auch im Abschluss. Die zahlreichen Aluminiumtreffer gegen die Hessen belegen das. "Es gibt halt so Tage, da triffst du die Bude nicht", lautete Walters Analyse.

Wie geht es weiter?

In Panik muss beim VfB niemand verfallen. Die bisherige Bilanz stimmt. Aber es gibt Gründe für den Rückschlag, über die man laut Mislintat in der kommenden Woche sprechen werde.