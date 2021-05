per Mail teilen

VfB-Torhüter Gregor Kobel kann sich einen Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga von Stuttgart zu Borussia Dortmund anscheinend gut vorstellen. Das sagte er nach dem Spiel gegen Bielefeld.

Auf die Frage, ob der BVB für ihn ein Thema sei, sagte der Schweizer dem TV-Sender Sky nach dem 0:2 im Saisonfinale gegen Arminia Bielefeld am Samstag: "Auf jeden Fall." Er habe immer gesagt, dass er die Saison mit dem VfB gut abschließen wolle und sich bislang voll und ganz darauf fokussiert, erklärte Kobel. Nun werde er sich mit seiner Zukunft beschäftigen. "In den nächsten Tagen werde ich mich mit meinen Beratern zusammensetzen", sagte der 23-Jährige, dessen Vertrag beim VfB noch bis 2024 läuft.

"Das Thema wird heißer", bestätigte auch VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im Interview mit SWR Sport. Am Ende des Tages handle es sich um Champions League Clubs, die Interesse an Gregor Kobel hätten. "Dann ist es eine Erfolgsgeschichte durch und durch", so Sven Mislintat. Allerdings könne der VfB Stuttgart nun mal nicht mit diesen Clubs konkurrieren - weder sportlich, noch finanziell.

Kobel im vorläufigen Schweizer Kader für die EM

Kobel hat im Laufe der Saison mit vielen guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und steht im vorläufigen Aufgebot der Schweiz für die Europameisterschaft im Sommer. Mehreren Medienberichten zufolge gilt er als Kandidat für einen Wechsel zu DFB-Pokalsieger Dortmund, der sich für die kommende Runde nach einer neuen Nummer eins umsieht.

Im Raum steht Medienberichten zufolge eine Ablösesumme in Höhe von 16 bis 18 Millionen Euro. Bei einem Abgang Kobels sollen Loris Karius (Union Berlin) und Florian Müller (Mainz 05, aktuell SC Freiburg) Kandidaten für die Nachfolge des Schweizers sein.