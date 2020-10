Vor der Partie bei Hannover 96 am Samstag verdichten sich die Gerüchte, dass es das letzte Spiel für Tim Walter als VfB-Coach sein könnte. Walter will davon nichts wissen und betont das "super Verhältnis" zwischen ihm und seinem Team.

Kündigung schon beschlossene Sache?

Trainer Tim Walter will sich mit den Berichten über sein mögliches Aus beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart vor dem Spiel bei Hannover 96 nicht beschäftigen. "Ich mache mir über ungelegte Eier keine Gedanken", sagte der 44-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag. "Es ist ja so, dass spekuliert werden darf. Wir machen das Spiel morgen. Dann werden wir uns ausführlich zusammensetzen und über die Situation reden." Sport1 hatte zuvor berichtet, dass die Trennung unabhängig vom Ergebnis des Spiels am Samstag (13:00 Uhr) bereits beschlossen sei.

Thomas Hitzlsperger reagiert erbost auf Gerüchte

Mit deutlichen Worten wies der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart den Bericht über das angeblich schon feststehende Aus von Trainer Tim Walter zurück. "Ist schon eine ziemliche Frechheit, was die sich rausnehmen. Nichts ist entschieden", schrieb Hitzlsperger am Freitag auf Twitter. In einem weiteren Tweet übte er deutliche Medienkritik.

Walter: "Bei uns herrscht keine Krisenstimmung"

Dass es Unstimmigkeiten im Team gebe, bestritt Trainer Tim Walter. "Bei uns herrscht keine Krisenstimmung", sagte er. "Mit meiner Mannschaft bin ich total im Reinen. Wir haben ein super Verhältnis."

Mit einem Erfolg bei Hannover 96 am Samstag könnte der VfB als Tabellenzweiter in die Winterpause gehen. Der Aufstiegsfavorit kann allerdings auch noch auf Platz vier abrutschen.