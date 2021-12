Beim 2:2 gegen Hertha BSC verspielte der VfB zuletzt einen Zwei-Tore-Vorsprung und verfiel in Passivität. In Wolfsburg soll nun verstärktes Kommunizieren auf dem Platz für die nötige Stabilität sorgen.

Als zu ängstlich oder zu sicher beschrieb VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo sein Team nach dem ärgerlichen 2:2-Unentschieden gegen Hertha BSC. Der VfB verspielte eine Zwei-Tore-Führung, am Ende stand eine gefühlte Niederlage. Auffällig war dabei die extreme Passivität der Stuttgarter, mit der sie Berlin förmlich zum Toreschießen einluden und durch die sie in der Tabelle nun weiter hinter der Hertha auf Platz 15 stehen.

Vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (Samstag, 18:30 Uhr) legten Trainer Pellegrino Matarazzo und sein Team daher einen verstärkten Fokus auf die Kommunikation auf dem Platz. "In Phasen, wo man passiv wird, braucht man auch Halt auf dem Platz. Spieler, die in der Lage sind die Mannschaft in der Linie zu halten", so der VfB-Trainer am Freitag.

Psychologischer Kniff: der "Reset-Knopf" immer in Reichweite

Auch psychologisch scheint Matarazzo seine Jungs nochmal in die Pflicht genommen zu haben: "Fakt ist: Sobald man anfängt über das Ergebnis nachzudenken und nicht über den Weg zum Ergebnis, wird es langsam, wird es passiv." Daher müsse man immer in der Lage sein, den Reset-Knopf zu drücken und weiterzumachen. "Immer sozusagen das 0:0-Gefühl beizubehalten", so Matarazzo weiter.

Der erste Schritt von den Verhaltensprinzipien sei dabei schon immer "das Bewusstsein" gewesen. Das heißt: "Immer auf das nächste Tor zu gehen und die Null zu halten. Ich will auch versuchen Spiele mit 4:0 zu gewinnen. Sobald man beginnt das 2:0 zu spüren, ist das kein gutes Gefühl", sagte der VfB-Coach mit Bezug auf das Hertha-Spiel.

Stuttgart 13 Mal in Folge sieglos in Wolfsburg

Dass dies bei den Wolfsburgern, die unter der Woche durch ein 1:3 gegen Lille aus der Champions League ausgeschieden waren, nicht leicht werden dürfte, ist dem VfB-Coach klar. 13 Mal in Folge konnte Stuttgart zuletzt nicht bei den Niedersachsen gewinnen. Die Wolfsburger von Trainer Florian Kohfeldt allerdings konnten ihrerseits die letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend nicht erfolgreich gestalten.

Trainer-typisch beschwörte Matarazzo aber den Fokus auf die eigenen Stärken. So müsse sein Team von Anfang an "voll aktiv" sein, "einen guten Start" erwischen und vor allem "über 90 Minuten an diesem Leistungslevel bleiben".

Das würde auch der Auswärtsstatistik des VfB gut tun: Der letzte VfB-Sieg in der Fremde datiert lange zurück: Am 33. Spieltag der vergangenen Saison setzten sich die Schwaben mit 2:1 bei Borussia Mönchengladbach durch.

Marc Oliver Kempf wieder zurück im Kader

Aufatmen gibt es unterdessen an der Personalfront in der Defensive: Bei den Wolfsburgern kann der VfB wieder auf den zuletzt verletzten Innenverteidiger Marc Oliver Kempf zurückgreifen. Laut Trainer Matarazzo sei der 26-Jährige inzwischen wieder voll im Mannschaftstraining und für Samstag sowohl eine Kader- als auch Startelfoption.

Kempf oder Ito? "Konkurrenzkampf tut uns gut", sagt der Trainer

Kempf konnte seit Ende Oktober wegen einer Oberschenkelverletzung kein Spiel mehr bestreiten. Ob der torgefährliche Innenverteidiger allerdings überhaupt den Weg vorbei an Hiroki Ito findet, ist die große Frage. Auch Ito bewies zuletzt seinen Torhunger: Gegen Mainz traf er beim 2:1-Sieg mit einem herrlichen Schlenzer. Überhaupt habe der Japaner zuletzt einen "sehr guten Job" gemacht, bestätigte Matarazzo. Rückkehrer Kempf habe also "eine Aufgabe vor sich", wolle er wieder auf dem Platz stehen, so der VfB-Trainer.

Weiterhin fehlen werden die Langzeitverletzten Sasa Kalajdzic, Mo Sankoh und Enzo Millot. Auch Chris Führich (nach Corona-Infektion) und Ersatzkeeper Fabian Bredlow (nach Oberschenkelproblemen) seien noch keine Optionen für das Auswärtsspiel bei den Wolfsburgern.