Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Sonntag (18.00 Uhr) eventuell auf Mittelfeldspieler Orel Mangala verzichten.

Der Belgier Orel Mangala, der sonst das Zentrum neben Wataru Endo beim VfB Stuttgart bildet, konnte wegen muskulärer Probleme bis Donnerstag noch nicht wieder mit der Mannschaft trainieren, wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag sagte. "Wir werden sehen, ob er heute wieder mittrainieren kann", sagte der 43-Jährige. "Er ist auf jeden Fall noch ein Fragezeichen für das Wochenende." Sollte der Belgier tatsächlich ausfallen, wäre Philipp Klement eine Option für die Position im Mittelfeldzentrum neben dem gesetzten Endo. Doch der Coach zeigte sich optimistisch, dass Mangala noch rechtzeitig fit wird.

Beste Bundesliga-Torausbeute seit 23 Jahren

Ansonsten kann Matarazzo auf alle Spieler zurückgreifen, die bislang das Fundament des furiosen VfB-Aufschwungs bilden. Ob Sasa Kalajdzic nach seinem späten Doppelpack gegen Union Berlin (2:2) diesmal von Beginn an stürmen darf, ließ der Trainer wie gewohnt offen. Er verriet auch nicht, wer von den jungen Wilden um Tanguy Coulibaly, Mateo Klimowicz, Nicolás González oder Silas Wamangituka in Wolfsburg in der Startelf steht. 26 Treffer stehen vor allem dank dieser Offensivreihe nach zwölf Spieltagen auf dem VfB-Konto, was die beste Bundesliga-Torausbeute seit 23 Jahren bedeutet.

Wolfsburg lässt am wenigsten Großchancen zu

Matarazzo rechnet mit einem schweren Spiel in Wolfsburg. "Das ist eine sehr gute Mannschaft, ein sehr starker Bundesligist", sagte er. "Sie lassen nur wenige Großchancen zu, die wenigsten der Liga." Außerdem hätten die Niedersachsen mit Wout Weghorst "einen Top-Torjäger", betonte Matarazzo.

Wenigsten Niederlagen seit Saison 06/07

Mit einem Sieg könnte der Aufsteiger sogar an den Niedersachsen vorbeiziehen und auf die Europapokalplätze der Bundesliga vorrücken. Zudem hatte der VfB zuletzt in der Saison 06/07 nach zwölf Spieltagen erst zwei Niederlagen auf dem Konto - damals wurden die Schwaben am Ende sogar Meister.

"Natürlich spüren wir die gute Stimmung im Umfeld", sagte Matarazzo am Freitag. Aber sie beeinflusst ihn nicht. Er sehe solche Dinge zwar als Bestätigung. "Aber wir lassen uns davon nicht aus dem Takt bringen." Darum verhielt sich der Coach auch zwei Tage vor dem abschließenden Bundesliga-Spiel 2020 so, wie er es schon das ganze Jahr getan hatte: sachlich, analytisch und ohne jeglichen Hang zur Euphorie.