Mit dem 3:0-Heimerfolg gegen Heidenheim feierte Trainer Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart einen gelungenen Pflichtspieleinstand. Da die Konkurrenz im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg ebenfalls siegte, gilt vor dem Gastspiel der Schwaben beim FC St. Pauli (Samstag, 13 Uhr): Nur nicht nachlassen.

Mit dem deutlichen Sieg im schwäbischen Duell gegen Heidenheim war VfB-Coach Matarazzo sehr zufrieden. Doch lange Zeit zum Freuen bleibt dem 42-Jährigen nicht - schließlich gewann auch die Konkurrenz aus Bielefeld (2:0 gegen Bochum) und Hamburg (4:1 gegen Nürnberg), so dass der VfB vor der Auswärtspartie bei St.Pauli weiterhin auf dem Relegationsrang drei liegt.

"Sind auf einem guten Weg - aber mehr auch noch nicht"

Matarazzo mahnte, dass man das 3:0 gegen den FCH nicht überbewerten solle: "Wir müssen eine stabile Mitte finden und dürfen nicht in Euphorie verfallen. Ich weiß, dass die Schwankungen in Stuttgart extrem sind. Wir sollten uns nicht so sehr von den Extremen - positiv wie negativ - von außen beeinflussen lassen. Ich sehe uns auf einem guten Weg, wir haben ein Spiel gewonnen - aber mehr auch noch nicht."

Matarazzo: "Das Spiel wird auf keinen Fall ein Selbstläufer"

Beim Kiez-Klub, so Matarazzo, erwarte seine Mannschaft eine schwere Aufgabe. "St. Pauli lässt wenige Großchancen zu, sie verteidigen sehr gut und zudem haben sie ein gutes Konterspiel. Sie erspielen sich die meisten Konterchancen der Liga. Das heißt für uns, dass wir uns wenig Fehler erlauben dürfen und die Chancen, die wir bekommen, auch effizient nutzen müssen", sagte der US-Amerikaner: "Das Spiel wird auf keinen Fall ein Selbstläufer."

"Dann kriegst du Gänsehaut"

Auf das Gastspiel am Millerntor freut sich Matarazzo sehr: "Ich hatte ja in meiner Spielerkarriere wenige Highlights, aber eines war tatsächlich das Millerntor. Wenn die erste Glocke von 'Hells Bells' (Einlauflied, Anm. d. Red.) erklingt, kriegst du im Spielertunnel Gänsehaut."

Personell sind außer den Langzeitverletzten alle Mann an Bord. Die nach dem Heidenheim-Spiel angeschlagenen Nicolas Gonzalez und Daniel Didavi können wohl mitmischen, Nathaniel Phillips ist mit einer Oberschenkelprellung noch fraglich. Konkret in die Karten schauen lassen wollte sich Matarazzo indes nicht. Wer gegen St. Pauli auf den verschiedenen Positionen beginnen wird - etwa links hinten, wo sich Borna Sosa und Gonzalo Castro duellieren, oder im Sturmzentrum, wo Hamadi Al Ghaddioui mit Mario Gomez um einen Platz kämpft, ließ der VfB -Coach offen.

Mario Gomez darf auf die Startelf hoffen

Gomez, der als Joker kurz nach seiner Einwechslung gegen den FCH zum Endstand getroffen hatte, darf aber auf ein Startelfmandat hoffen. "Es war eine Bauchentscheidung, Al Ghaddioui von Anfang an zu bringen", sagte Matarazzo: "Möglich, dass Gomez nun von Anfang an spielt. Er macht einen guten Job. Mario will unbedingt aufsteigen und ist ein absoluter Teamplayer."