Nach dem 3:3-Spektakel im Hinspiel empfängt der VfB Stuttgart am Sonntag den Verfolger aus Hoffenheim. Gewinnt Hoffenheim das Duell zweier formstarker Teams, rücken die Kraichgauer den Schwaben auf die Pelle.

Stuttgart gegen Hoffenheim - im Hinspiel war das ein Torfestival: 3:3 hieß es am Ende des Baden-Württemberg-Duells im Kraichgau. Am Sonntag steigt das Rückspiel (18 Uhr) in Stuttgart. Beide Mannschaften präsentierten sich zuletzt stark. Sollte Hoffenheim gewinnen, könnten sie punktemäßig mit dem VfB gleichziehen. Doch die Stuttgarter zeigten sich beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt zuletzt auf Augenhöhe mit einem Spitzenteam. Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß sieht seine TSG unterdessen "in der Rolle des Jägers".

Gonzalez muss gebremst werden - Thommy wieder verfügbar

Nach wochenlanger Verletzungspause soll der argentinische Fußball-Nationalspieler Nicolas Gonzalez erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag sagte. Anfang der Woche hatte der Torjäger nach seinem Muskelfaserriss wieder das Individualtraining aufgenommen. "Ihm geht's gut, er ist sehr heiß auf das Training", sagte Matarazzo. "Wir müssen ihn eher bremsen." Erik Thommy steht dem VfB nach seiner Hüftbeugerzerrung dagegen wieder zur Verfügung. Auch die zuletzt angeschlagenen Sasa Kalajdzic und Silas Wamangituka dürften Sonntag wieder im Kader stehen. Hamadi Al Ghaddioui wird dagegen einige Wochen ausfallen. Der Stürmer hat sich im Training das Syndesmoseband angerissen. "Geplant sind aktuell vier bis sechs Wochen" Ausfallzeit, sagte Matarazzo.

Didavi würde gerne weitere Saison beim VfB Stuttgart bleiben

Fit ist Mittelfeldspieler Daniel Didavi, der auch gerne über den Sommer hinaus beim VfB Stuttgart bleiben möchte. "Daniel würde sich freuen, noch mal ein Jahr beim VfB zu spielen", sagte Didavis Berater Karlheinz Förster der "Heilbronner Stimme". Der Vertrag des 31-Jährigen läuft am 30. Juni 2021 aus. Ob der Fußball-Bundesligist noch mal mit ihm verlängert, ist derzeit unklar. "Wenn es nicht weitergeht, dann eben woanders", sagte Förster. Der Ex-Nationalspieler will sich demnächst mit VfB-Sportdirektor Sven Mislintat über die Zukunft Didavis unterhalten.

Kalajdzic ist großer Liverpool-Fan - und könnte Bobic-Rekord einstellen

Die nahe Zukunft von Torjäger Sasa Kalajdzic ist - Stand heute - beim VfB Stuttgart. Doch bei einem Interesse des FC Liverpool würde der 23-Jährige gehörig ins Grübeln kommen. "Ich fühle mich rundum wohl beim VfB, aber das wäre wirklich eine schwere Entscheidung, weil ich Liverpool sehr mag", sagte der Österreicher am Freitag der "Bild". "Dieser Verein ist für mich einfach was Besonderes. Als Kind habe ich das Champions-League-Finale von 2005 gesehen, als Liverpool gegen Milan ein 0:3 aufholte und gewann. Das hat mich gepackt." Als er letztmals mit seinem Bruder bei einem Liverpool-Spiel war, habe er sich entsprechend ausgestattet: "Ich habe mir Schal, Trikot, Mütze und eine Tasse gekauft."

In den vergangenen sechs Partien in der Fußball-Bundesliga hat der 23-Jährige jeweils getroffen, wodurch er zum Top-Torschützen des Aufsteigers wurde. Trifft Kalajdzic auch am Sonntag gegen Hoffenheim, würde er einen Rekord von Fredi Bobic einstellen, der in der Saison 95/96 in sieben aufeinanderfolgenden Partien Tore erzielt hatte. "Von der Serie habe ich mittlerweile auch gehört, aber sie ist nicht wichtig für mich. Auch wenn es natürlich schön ist, mit so großen Spielern wie Fredi Bobic verglichen zu werden", sagte er.

TSG-Trainer Hoeneß sieht seine Hoffenheimer als "Jäger"

Trainer Sebastian Hoeneß sieht die TSG 1899 Hoffenheim "in der Rolle des Jägers". "Dass wir jetzt dort stehen, ist für mich alles andere als selbstverständlich nach dieser turbulenten Saison voller Unwägbarkeiten. Jetzt haben wir uns eine Position erarbeitet, in der wir zupacken wollen, wenn es nach oben noch etwas zu holen gibt", sagte der 38-Jährige in einem Interview der "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Die Kraichgauer stehen in der Fußball-Bundesliga vor dem Duell beim Landesrivalen VfB Stuttgart am Sonntag (18 Uhr) auf dem elften Tabellenplatz mit geringen Aussichten auf eine erneute Teilnahme am internationalen Geschäft.

Corona und Verletzungen - permanenter Stresstest für Coach Hoeneß

Wenn seine Mannschaft wie in den vergangenen Woche ihre Hausaufgabe mache, "werden wir weiter punkten", sagte Hoeneß. Die Hoffenheimer sind seit Monaten personell extrem gebeutelt. "Es gab Momente, da musste ich mich sammeln und kurz schütteln. Über die komplette erste Saisonhälfte hatten wir wöchentlich neue Herausforderungen zu bewältigen, wie kein anderes Team in dieser besonderen Runde", erklärte Hoeneß. "Über Monate fehlten verletzungs- und coronabedingt zehn bis 13 Spieler, wir mussten zwischendurch sogar in freiwillige Team-Quarantäne." Es seien alles andere als normale Rahmenbedingungen gewesen. Trotzdem sei man die Situation ohne Klagen von Anfang an sehr lösungsorientiert angegangen.

Vogt und Posch fraglich

Hinter den zuletzt fehlenden Abwehrspieler Kevin Vogt und Stefan Posch stehe trotz ihrer Rückkehr ins Mannschaftstraining noch ein Fragezeichen, sagte Trainer Sebastian Hoeneß, dem zuletzt gleich sechs Innenverteidiger fehlten. Vogt hatte muskuläre Probleme, Posch war nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. "Auch da hat man mal wieder gesehen, dass das nicht heißt: Kurz zwei Wochen zuhause bleiben - und dann bin ich wieder da", erklärte Hoeneß, der schon verschiedene Profis hatte, die nach einer Infektion mit dem Virus lange für eine Rückkehr brauchten. Die Kraichgauer müssen am Sonntag weiter auf Kevin Akpoguma (Aufbautraining nach Oberschenkelverletzung) verzichten. Auch für Mijat Gacinovic (Kapselverletzung im Sprunggelenk) und Harvard Nordtveit (Fußprellung) kommt das Duell beim Landesrivalen noch zu früh.