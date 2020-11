VfB gegen den FC Bayern: Live, Reaktionen, Analysen

In "SWR1 Stadion" liefern wir am Samstag (28. November) ab 14:00 Uhr aktuelle Informationen rund ums Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern. Ab 15:30 Uhr berichten wir mit vielen Einblendungen live aus der Stuttgarter Arena. Reaktionen, Analysen und Einschätzungen zum Spiel zeigen wir am Sonntagabend ab 21:50 Uhr in "SWR Sport in Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen BW. Studiogast ist VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.