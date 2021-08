Trotz der 0:4-Niederlage gegen RB Leipzig und des langfristigen Ausfalls von Stürmer Sasa Kalajdzic blickt Pellegrino Matarazzo mit Zuversicht und Vorfreude auf das bevorstehende Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg.

Mit Respekt vor dem Gegner SC Freiburg, aber gleichzeitig auch Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, geht Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart in das Baden-Württemberg-Duell am Samstag (15:30 Uhr). Das machte Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz am Donnerstag deutlich. "Freiburg wird uns alles abverlangen", ist sich der Coach sicher und lobt Team und Trainer des SC Freiburg in den höchsten Tönen.

"Freiburg entfacht eine brutale Wucht und Energie. Das kann man Woche für Woche in jeder Saison sehen. Man erkennt, dass Christian Streich einen herausragenden Job macht."

Bei all dem Lob für die Gäste aus dem Breisgau äußerte sich Matarazzo aber auch optimistisch über die eigene Stärke seiner Mannschaft. "Ich muss der Truppe ein Kompliment aussprechen", sagte er. "Wir bleiben sehr vorwärts denkend und fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können. Und wenn wir auf den Platz gehen um 15:30 Uhr gegen Freiburg, dann geben wir Vollgas."

Coulibaly kehrt nach Corona-Infektion zurück

Womöglich kann Matarazzo wieder auf Flügelspieler Tanguy Coulibaly zurückgreifen. "Er ist wieder dabei. Ob es für die Startelf reicht, weiß ich noch nicht. Möglicherweise aber für einen Kaderplatz", sagte der 43-Jährige. Der 20 Jahre alte Coulibaly, der diese Saison noch kein Pflichtspiel bestritten hat, habe noch das "eine oder andere Wehwehchen" im muskulären Bereich. Auch die Mittelfeldspieler Nikolas Nartey (Corona-Infektion), Atakan Karazor (muskuläre Probleme) und Orel Mangala (Oberschenkelverletzung) haben wieder Teile des Trainings mitgemacht, sind laut Matarazzo "höchstwahrscheinlich aber keine Option für das Wochenende".

TV-Tipp Alles zum Spiel des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg sehen Sie in SWR Sport in Baden-Württemberg. Los geht's am Sonntag ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Ein Ersatz für die langzeitverletzten Offensiv-Kräfte Sasa Kalajdzic (soll heute an der Schulter operiert werden) und Mohamed Sankoh (schwere Knieverletzung) sei noch nicht gefunden, gab Matarazzo zu. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass bis zum Ende des Transferfensters noch Verstärkung zum Verein stoßen werde.

Lob für Sven Schipplock

Dafür könnte Rückkehrer Sven Schipplock sein Comeback für die VfB-Profis geben. Der 32-Jährige, der im Sommer von Arminia Bielefeld in die Regionalliga-Mannschaft der Schwaben gewechselt war, trainiert wegen der großen Personalnot im Sturm aktuell bei Matarazzos Team mit. "Er ist sehr aufgeschlossen, gibt Vollgas, läuft gut an, bringt seine Mentalität ein", lobte der Coach den Routinier.

Ob Schipplock und der derzeit ebenfalls zu den Profis beförderte Manuel Polster (18 Jahre) am Samstag im Kader stehen, sei aber noch nicht entschieden. Der Schwabe Schipplock trug bereits von 2008 bis 2011 das VfB-Trikot.