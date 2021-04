Trainer Pellegrino Matarazzo hat die Spieler des VfB Stuttgart vor dem Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga in die Pflicht genommen. Trotz diverser Nebenthemen und Personalsorgen gehe es darum "Vollgas zu geben".

Er habe trotz der jüngsten drei Niederlagen in Serie "aktuell nicht das Gefühl, dass die Luft ausgeht", sagte der Coach der Schwaben zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Sonntag (15:30 Uhr). "Wir fahren mit dem Gefühl nach Leipzig, uns wieder zeigen und erfolgreich sein zu können - unabhängig davon, welche Nebenthemen uns begleiten", sagte Matarazzo mit Blick auf die Ergebnisse und Personalsorgen der Schwaben in den vergangenen Wochen.

Es gehe aber auch "darum, was wir noch wollen und an was wir glauben", betonte Matarazzo. "Ich glaube, sobald man eine Ausrede vor dem Spiel hat, glaubt man nicht daran. Es gibt keine Alibis. Es gibt kein 'Wir sind überspielt' oder 'junge Mannschaft auf dem Platz' oder 'zu viele Spieler verletzt'." Die wichtigste Botschaft an sein Team sei, "dass wir uns groß machen, schlagkräftig machen und - egal, was ist - Vollgas geben".

Matarazzo traut RB-Trainer Nagelsmann Bayern-Job zu

Seinen früheren Chef und RB-Trainer Julian Nagelsmann kann sich Matarazzo durchaus als Trainer des FC Bayern München vorstellen. "Natürlich traue ich ihm das zu", sagte der VfB-Coach über den 33-Jährigen, unter dem er einst als Co-Trainer bei der TSG 1899 Hoffenheim gearbeitet hat. "Trotz seines Alters ist er ein herausragender Trainer, der schon gezeigt hat, dass er national und international seinen Stempel aufdrücken kann. Und er hat trotz seines Alters auch schon viel Erfahrung mitgenommen."

Mavropanos nach Gelbsperre zurück

Im Spiel am Sonntag wird Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung stehen. Bei den verletzten Borna Sosa und Orel Mangala hofft Matarazzo, dass sie "in den letzten ein, zwei Spielen zurückkehren können".