Der Auftakt ins Fußballjahr 2020 zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Heidenheim (Mittwoch, 18:30 Uhr) ist ein echtes Spitzenspiel: Der Dritte der 2. Bundesliga empfängt den Vierten. Im Blickpunkt steht dabei besonders Pellegrino Matarazzo, der als VfB-Trainer sein Pflichtspieldebüt feiern wird.

Der VfB Stuttgart steht im schwäbischen Duell unter Druck. Platz drei nach 18 Spielen und durchwachsene Leistungen kosteten kurz vor Weihnachten Coach Tim Walter den Job. Unter Nachfolger Matarazzo soll am Ende der Saison der direkte Aufstieg stehen - sprich Rang eins oder zwei.

"Freue mich auf die Herausforderung"

Zum Auftakt im Heimspiel gegen Heidenheim soll daher unbedingt ein Dreier her. "Mittwoch wird ein besonderer Tag, das Stadion wird voll sein. Ich freue mich auf die Stimmung und auf die Herausforderung und bin mir sicher, dass meine Mannschaft diese gut meistern wird", sagte Matarazzo auf der Pressekonferenz vor dem schwäbischen Duell. Er gehe mit "einer positiven Anspannung" in sein Pflichtspieldebüt: "Das muss auch so sein, die erzeuge ich mir schon selbst. Ich freue mich riesig."

Matarazzo erwartet "ein Geduldsspiel"

Vor Heidenheim hat der VfB-Coach großen Respekt: "Es ist eine sehr geschlossene, disziplinierte und laufstarke Mannschaft, insbesondere im Defensivverhalten. Deshalb haben sie auch erst 18 Gegentore kassiert." Matarazzo erwartet "ein Geduldsspiel gegen einen unangenehmen Gegner. Wir müssen lauern, auf unsere Chancen warten und dürfen nicht hektisch werden".

"Dreikampf" um den Aufstieg

Im Aufstiegsrennen - vor allem mit Tabellenführer Arminia Bielefeld und dem Zweiten Hamburger SV - erwartet Matarazzo ein "Kopf-an-Kopf"-Rennen: '"Ich sehe schon einen Dreikampf. Die Frage können wir im März, April klarer beantworten. Ein Start ist immer wichtig. Aktuell sehe ich den Dreikampf."

Wer als Mittelstürmer auflaufen wird - Mario Gomez oder Hamadi Al Ghaddioui ließ Matarazzo offen: "Beide haben eine sehr gute Form. Es ist denkbar, dass beide zusammen spielen. Vielleicht aber auch nur einer."

"Wir hatten eine gute Vorbereitung"

In der kurzen Winterpause, so Matarazzo, habe sich seine Mannschaft gut auf die anstehenden Aufgaben in der 2. Liga vorbereitet: "Wir haben sehr vieles untergebracht, viele Inhalte in die kurze Vorbereitungszeit, die wir hatten, reingepresst. Wir hatten viele gute Trainingseinheiten, ich bin mit den Testspielen zufrieden - unter dem Strich haben wir eine gute Vorbereitung absolviert."

Manche Abläufe, die das Team unter Ex-Trainer Walter verinnerlicht habe, seien "schwer zu brechen", so Matarazzo weiter: "Es geht dabei insbesondere um die offensiven Automatismen. Da wollen wir variabler sein und den Vorwärtsgang forcieren, um uns Räume und dadurch Chancen zu erarbeiten."

Es könne aber noch nicht alles auf Anhieb funktionieren, so der Stuttgarter Trainer weiter: "Es ist ein Prozess, wir haben gute Voraussetzungen, aber brauchen Geduld. Ich kann versprechen, dass wir in den nächsten vier Monaten einhundert Prozent Gas geben werden - und damit wollen wir am Mittwoch anfangen."