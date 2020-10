Der Saisonauftakt des VfB ist gelungen: Erst die couragierte Leistung bei der knappen Niederlage gegen Freiburg (2:3), dann der furiose Auswärtssieg in Mainz (4:1). Nun treffen die Schwaben mit Bayer 04 Leverkusen auf ein echtes Spitzenteam.

Die Werkself wurde in der abgelaufenen Saison Fünfter und hat in der neuen Spielzeit den Anspruch, die direkte Qualifikation für die Champions League zu schaffen. Kai Havertz ist zwar für eine geschätzte Ablösesumme von über 80 Millionen Euro zum FC Chelsea gewechselt, doch Bayer gehört immer noch zu den besten Mannschaften der Bundesliga. Für den VfB, der eines der jüngsten Teams der Liga hat, ein echter Gradmesser.

Matarazzo: "Wir glauben an uns"

So sieht das auch Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo. "Leverkusen ist eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität und dem Anspruch, Champions League spielen zu wollen. Man hat gesehen, dass sie voll da sind und angreifen wollen. Das wird ein echter Härtetest für uns", sagte der 42-Jährige, dem trotz der schwierigen Aufgabe nicht bange ist: "Wir glauben an uns, an unsere Qualität und an unsere Stärken."

"Dann können wir Leverkusen wehtun"

Der deutliche Erfolg in Mainz und auch die guten Auftritte gegen Freiburg und im DFB-Pokal gegen Rostock (1:0) haben das Selbstvertrauen bei den Stuttgartern merklich steigen lassen. Deshalb, so Matarazzo, gehe man optimistisch in die Partie: "Ich denke, dass wir in den ersten beiden Spielen eine gute Leistung gezeigt haben. Gegen Mainz haben wir gepunktet, gegen Freiburg nicht. Die gezeigten Leistungen geben uns Mut. Die Stimmung im Training ist sehr gut. Wir gehen mit Vorfreude und einer breiten Brust in das Spiel."

Wie das gelingen soll, verriet der Coach auch: "Wir wollen mit der gleichen Energie und dem gleichen Fokus wie gegen Mainz ins Spiel gehen, dann können wir auch Leverkusen wehtun. Wir wollen unser Spiel durchdrücken."

Eine neue Generation der "Jungen Wilden"

Bei den Schwaben spielten sich in den ersten drei Pflichtspielen Talente wie Silas Wamangituka (20 Jahre alt), Diego Klimowicz (20 Jahre) oder Sasa Kalajdzic (23) in den Vordergrund. Eine neue Generation der "Jungen Wilden", denen man beim VfB in dieser Saison Vertrauen schenken will. Insbesondere Wamangituka, der in drei Pflichtspielen drei Mal traf, steht derzeit im Fokus. "Er ist extrem fleißig und aufnahmewillig", sagte Matarazzo über den Kongolesen, der sein Potenzial noch lange nicht ausgereizt habe.

Auf die Youngsters komme es auch gegen Bayer wieder an, sagte Matarazzo. Fehler würden dabei in Kauf genommen, denn sie gehören zum Entwicklungs- und Lernprozess.

Der VfB-Trainer betonte aber auch, dass die erfahrenen Profis wichtig sind. So bekam etwa Abwehrspieler Waldemar Anton, Neuzugang von Hannover 96, ein Sonderlob von Matarazzo. "Waldemar Anton macht einen sehr guten Job. Er ist extrem aktiv in der Verteidigung und dem Offensivspiel. Er ist sehr kommunikativ auf dem Platz und treibt seine Teamkollegen an", so der Stuttgarter Coach.

TV-Tipp SWR Sport in Baden-Württemberg Highlights, Analysen und Interviews des Duells zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen sehen Sie in SWR Sport in Baden-Württemberg. Los geht's am Sonntag ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Für Thommy kommt die Partie noch zu früh

Personell ändert sich im Vergleich zur letzten Woche nicht viel. Die Langzeitverletzten Nicolas Gonzalez, Lilian Egloff, Maxime Awoudja und Clinton Mola fehlen weiterhin. Erik Thommy ist zwar jüngst ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, für den Außenbahnspieler kommt die Partie aber noch zu früh. Pascal Stenzel fehlt wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Mainz-Spiel.