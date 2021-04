Sein Ehrgeiz scheint ungebrochen: Volker Zeh will unbedingt Präsident des VfB Stuttgart werden. Noch vor einigen Wochen wurde die Bewerbung des 56-Jährigen vom Vereinsbeirat abgelehnt.

Der Unternehmer aus dem Remstal hat auf einer digitalen Pressekonferenz ein Elf-Punkte Programm vorgestellt. Er fordert mehr Mitspracherecht für Fans und Mitglieder, eine Senkung der Eintrittspreise sowie mehr Frauen in verantwortungsvollen Positionen innerhalb des VfB Stuttgart.

Helfer an der Hand

Sein Netzwerk soll ihm dabei helfen. Er kenne national wie international finanzstarke und kompetente Menschen, die den Verein für Bewegungsspiele weiter in Bewegung halten. Ohne Ross und Reiter nennen zu wollen, hätte er jetzt schon, im Falle eines Wahlsieges, einige fleißige Helfer an der Hand.

Staudt ein Kandidat für den Aufsichtsrat

Einer von ihnen ist der ehemalige Präsident Erwin Staudt. Er wäre bereit, den neuen Präsidenten Zeh bei seiner Arbeit zu unterstützen. "Am liebsten hätte ich Erwin Staudt im Aufsichtsrat", sagte Zeh.

Aus dem sportlichen Bereich will sich der Unternehmer völlig raushalten, das überlässt er lieber den Profis. "Was Thomas Hitzlsperger (Aufsichtsratsvorsitzender, Anm. d. Red.) und Sven Mislintat (Sportdirektor) leisten ist großartig. Ich schaue gerne Fußball, kann auch beurteilen, ob es gut oder schlecht ist, aber mehr auch nicht", so Zeh.

Der Vater von vier Kindern macht einen sehr selbstbewussten Eindruck. Er würde selbstverständlich ehrenamtlich arbeiten. Vor allem den Interessen der Fans und Mitglieder müsse wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, fordert er.

Maximale Öffentlichkeit

Der Vereinsbeirat riet den möglichen Kandidaten, sich öffentlich zurückzuhalten. Keine Interviews, keine Auftritte. Zeh ist diesem Ratschlag nicht gefolgt, im Gegenteil. Er hat die gesamte Stuttgarter Presse in seine digitale Küche eingeladen, um für Transparenz zu sorgen. Die Mitglieder sollen wissen, was er vorhat. '"Ich möchte die Mitglieder informieren, was ich alles umsetzen möchte, falls ich gewählt werde. Nicht erst am Wahlabend. Sie sollen wissen, was auf sie zukommt", so Zeh.

Mit dem aktuellen Präsidenten Claus Vogt hatte Zeh bislang keinen Kontakt. Man kennt sich nicht, aber Zeh ist zuversichtlich, dass es zeitnah zu ersten Gesprächen kommen wird.

"Diesmal wird es klappen"

Außerdem glaubt der 56-Jährige auch fest daran, dass es mit der Bewerbung jetzt besser funktioniert und er offiziell als Präsidentschaftskandidat aufgestellt wird. "Ich glaube an die Demokratie, diesmal wird es klappen", blickt er voraus.

Entscheiden wird sich das in knapp drei Monaten. Am Sonntag, den 18. Juli, soll auf der Mitgliederversammlung der Präsident des VfB Stuttgart gewählt werden.