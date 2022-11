Frühes Gegentor & zweifelhafter VAR-Einsatz: Alles wie immer beim VfB

Der VfB Stuttgart verlor trotz einer couragierten Leistung bei Borussia Mönchengladbach mit 1:3. Wieder einmal setzte es dabei einen frühen Gegentreffer.

Die Schwaben starteten - wieder einmal - denkbar schlecht in die Partie. Der erste Schuss des Gegners saß. Jonas Hofmann, der nach einer dreiwöchigen Schulterverletzung wieder in der Gladbacher Startelf stand, traf für die Fohlen bereits in der vierten Spielminute.

Michael Wimmer: "Das müssen wir uns anschauen"

Was Stuttgarts Chris Führich milde mit den Worten "da sind wir kalt erwischt worden" beschrieb, versuchte VfB-Trainer Michael Wimmer gleich zu korrigieren: "Wir müssen auch gucken ob das irgendwie taktisch war oder mental. Das müssen wir uns anschauen."

Fakt ist: Der VfB kassierte gegen die Borussia das achte Gegentor in der Anfangsviertelstunde - die meisten aller Bundesligamannschaften. "Da werden wir dranbleiben an dem Thema und hoffentlich lösen bis zum nächsten Spiel am Dienstag", gab sich Wimmer hoffnungsvoll.

VAR-Einsatz sorgt für Diskussion

Der größte Aufreger der Partie ereignete sich aber in der 17. Spielminute. Vor einer Ecke der Hausherren behakelten sich Gladbachs Ramy Bensebaini und Stuttgarts Verteidiger Waldemar Anton, der dann zu Boden ging. "Es ist in meinen Augen zu hundert Prozent eine Rote Karte. Er holt aus und es ist eine Tätlichkeit. Das ist der Wahnsinn, unglaublich. Ich weiß nicht, was sich der Schiedsrichter da gedacht hat", beschrieb der aufgebrachte Stuttgarter die Situation nach der Partie.

Schiedsrichter Matthias Jöllenback entschied sich nach Rücksprache mit seinem Videoassistenten für Gelb. "Ich habe wahrgenommen, dass beide Spieler sich behakeln und ziehen und zerren. Und das die Bewegung vom Spieler Bensebaini eher ein losreißen war. Und deswegen bin ich bei der Entscheidung Unsportlichkeit geblieben", begründete der Referee seine Entscheidung.

Waldemar Anton äußert sein Unverständnis

Für Anton unverständlich: "Er gibt ihm Gelb und das verstehe ich nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass man bei einer Tätlichkeit Gelb gibt. Er wollte es mir mit irgendeinem Gerangel erklären, aber man sieht ganz klar, dass er ausholt. Das ist eine klare Rote Karte."

VfB kommt erst nach dem 0:2 in Spiel

Wenige Minuten später dann der nächste Schock für die Stuttgarter. Nach sehenswerter Vorarbeit von Alassane Plea erhöhte Marcus Thuram auf 2:0 (23. Minute). Erst danach fand der VfB so richtig ins Spiel.

"Ab dem 2:0 haben wir das gezeigt, was wir von Anfang an wollten. Wir waren mutig, wir sind situativ hoch ins Angriffspressing reingekommen und haben Balleroberungen gehabt", analysierte VfB-Trainer Wimmer nach der Partie. Folgerichtig kamen die Schwaben in der 35. Minuten dann auch zum Anschlusstreffer. Borna Sosa spielte Tiago Tomas im gegnerischen Strafraum frei. Dieser legte den Ball mit der Hacke an Jonas Friedrich vorbei und schloss präzise mit rechts zum 1:2-Pausenstand ab.

Starke Stuttgarter werden nicht belohnt

In der zweiten Hälfte konnten sich die Schwaben einige Chancen zum möglichen Ausgleich erarbeiten. So sah es auch Führich, der kurz nach der Pause die erste Möglichkeit hatte: "In der zweiten Halbzeit kommen wir gut aus der Kabine und haben auch die besseren Chancen." Die größte Chance zum Ausgleich hatte Serhou Guirassy in der 83. Minute, scheiterte aber aus drei Metern am schnell reagierenden Gladbach-Keeper Tobias Sippel.

Am Dienstag gegen Hertha

Bereits am kommenden Dienstag steht für den VfB die nächste Partie an. Dann empfangen die Schwaben Hertha BSC. "Die wichtigste Erkentnis ist, dass wir die Leidenschaft, die Überzeugung und vor allem den Mut brauchen. Den Glauben an unsere Stärke", sagte Wimmer nach der Partie rückblickend. So sollen gegen die Hertha die nächsten Punkte eingefahren werden.