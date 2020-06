per Mail teilen

Der offenbar kurz bevorstehende Wechsel von Fußball-Nationalspieler Timo Werner (24) von RB Leipzig zum englischen Spitzenklub FC Chelsea wird dem VfB Stuttgart einen stattlichen Millionengewinn einbringen. Dem SWR liegen entsprechende Informationen vor.

Der Zweitligist wird bei einem möglichen Wechsel des gebürtigen Stuttgarter Stürmers von Leipzig auf die britische Insel viel Geld verdienen. Nach SWR-Informationen würde ein Transfer insgesamt gut fünf Millionen Euro in die Vereinskassen spülen.

Diese Summe speist sich aus zwei Quellen: Zum einen hat sich der VfB Stuttgart beim Wechsel Timo Werners nach Leipzig im Jahr 2016 eine Weiterverkaufs-Beteiligung von etwa sechs Prozent gesichert. Werners Ausstiegsklausel, die Chelsea nutzen würde, soll bei rund 60 Millionen Euro liegen - Stuttgart wäre demnach mit etwa 3,5 Millionen Euro beteiligt.

Ausbildungsentschädigung

Zudem müssen die Engländer bei dem Wechsel an Werners ehemalige Clubs eine Ausbildungsentschädigung zahlen. Die Höhe ist im aktuellen FIFA-Reglement verankert. Der sogenannte "Solidaritätsmechanismus" legt hierbei fest, dass alle Vereine, die an der Ausbildung eines Spielers mitgewirkt haben, mit insgesamt 5 Prozent an jeder Transfersumme beteiligt werden, die bei eventuellen Weiterverkäufen eines Spielers im Verlauf seiner Karriere erzielt werden. Aufgeteilt wird dies nach einem bestimmten Schlüssel: Die Clubs erhalten von der Transfersumme zwischen 0,25 % (12. – 15. Lebensjahr) bzw. 0,5 % (16. – 23. Lebensjahr) pro im Verein verbrachter Saison.

Seit dem 6. Lebensjahr beim VfB

Timo Werner kam 2002 im zarten Alter von sechs Jahren aus Steinhaldenfeld in die Jugend des VfB Stuttgart. Der Stürmer durchlief alle Jugendmannschaften des Vereins und rückte 2013 in den Profikader der Schwaben auf. Für diese Zeit bis zu seinem Wechsel 2016 nach Leipzig erhielte der Zweitligist vom FC Chelsea eine Vergütung in Höhe von gut 1,5 Millionen Euro. Somit könnte der VfB Stuttgart durch einen möglichen Werner-Wechsel insgesamt gut 5 Millionen Euro kassieren. Auch RB Leipzig dürfte etwa 1,5 Millionen Euro Ausbildungsvergütung erhalten.

Der Wechsel des umworbenen Werner soll in der kommenden Woche über die Bühne gehen. Bei Chelsea würde er auf seinen früheren Stuttgarter Teamkollegen Antonio Rüdiger treffen. Beim Wechsel des Innenverteidigers von AS Rom zu den Blues im Jahr 2017 für 35 Millionen Euro soll Stuttgart rund drei Millionen haben.

RB hat noch "keinen Transfervertrag"

Er habe noch keine offizielle Anfrage des FC Chelsea für einen Wechsel von Nationalstürmer Timo Werner vorliegen, sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff vor dem Spiel der Leipziger am Samstag gegen Paderborn. "Bislang hat weder Timo Werner bei uns die Klausel gezogen, noch hat irgendein Verein uns einen Transfervertrag geschickt", so Mintzlaff. Werner habe allerdings "schon vor einigen Wochen signalisiert, dass er sich mit einem Transfer beschäftigt".