Kalajdžić lässt VfB jubeln: Lebensversicherung im Abstiegskampf?

Lange sah es so aus, als müsste der VfB Stuttgart gegen Union Berlin die nächste Niederlage einstecken. Dann traf Saša Kalajdžić nach Flanke von Borna Sosa zum späten Ausgleich (90.) und schoss den VfB so auf den Relegationsplatz.

Ein kleines Schmunzeln, ansonsten verzog Saša Kalajdžić keine Miene. Stattdessen spurtete der Zweimeter-Mann mit fuchtelnden Armen Richtung Eckfahne. Dort legte sich Kalajdžić erstmal auf den Boden und ließ sich von seinen Mitspielern feiern. Zurecht. Denn der Österreicher hatte den VfB mit seinem Last-Minute-Tor zum 1:1 bei Union Berlin wieder einmal gerettet.

Kalajdžić nimmt nach langer Verletzungspause Fahrt auf

Der späte Ausgleichstreffer in Berlin war das dritte Saisontor von Saša Kalajdžić. In der vergangenen Spielzeit hatte der Stürmer-Hüne des VfB in der Liga noch 16 Mal getroffen. Dieses Jahr quälten Kalajdžić wieder einmal langwierige Verletzungen. In den ersten Partien nach seiner Rückkehr tat er sich schwer. Nun kommt Kalajdžić offensichtlich in Tritt.

Schon beim hart erkämpften 3:2-Erfolg vergangene Woche gegen Borussia Mönchengladbach war er es, der die Fans mit seinem Siegtreffer jubeln ließ. Mit dem Dreier gegen Gladbach beendete der VfB auch seine Negativ-Serie von neun Spielen ohne Sieg. Nach dem Unentschieden heute stehen die Stuttgarter erstmals seit Mitte Januar nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz- dank des Treffers von Saša Kalajdžić. "Das ist die Energie von letzter Woche, die wir mitgenommen haben. Diese Mentalität, dass wir wissen, dass wir in jeder Sekunde das Spiel, zumindest auf ein Unentschieden, drehen können", sagte der Torschütze nach der Partie.

Drittes Tor, dritte Vorlage von Borna Sosa

Besonders bemerkenswert: Kalajdžić drittes Tor war das dritte nach Vorlage von Borna Sosa. Der Linksverteidiger bediente Kalajdžić mit einer tollen Flanke aus dem Halbfeld. Die landete genau auf Kalajdžić Fuß, der aus zehn Metern den Ball ins Tor drückte. Bei dieser Co-Produktion werden beim VfB Erinnerungen an die vergangene Saison wach. Denn da produzierten die Zwei Tore am Fließband. Nun sieht es so aus, als wäre das kongeniale Duo zurück- und mit ihm die Hoffnung auf den Klassenerhalt.

VfB tut sich gegen Union Berlin lange schwer

Der Matchwinner betonte aber auch, dass die Mannschaft nun trotz der jüngsten Erfolge weiter hart arbeiten müsse. Denn auch, wenn das positive Gefühl nach dem Punktgewinn nun überwiegt, offenbarte das Spiel in Berlin einige Schwächen: Lange agierten die Stuttgarter ideenlos und ohne Durchschlagskraft nach vorne.

Besonders in der ersten Halbzeit war vom VfB wenig zu sehen. Der Führungstreffer der Berliner in der 41. Minute: Ein Handelfmeter, verursacht von Konstantinos Mavropanos. Erst Mitte der zweiten Hälfte wachte der VfB auf, kam besser in die Zweikämpfe und setzte spielerische Akzente. Und dass die Stuttgarter trotz Start-Schwierigkeiten bis zum Ende an ihren Erfolg glaubten, wurde belohnt. Eben in jener 90. Minute, als das geniale Tor-Duo des VfB wieder zuschlug.

VfB vor wichtigem Duell gegen Augsburg

Dieses Gefühl will die Mannschaft um Saša Kalajdžić nun mit in das nächste Spiel im Abstiegskampf nehmen. "Wir wissen alle, worum es geht. Nächste Woche zählt es. Da ist das direkte Duell gegen Augsburg. Die werden auch alles geben, aber wir haben unsere Fans im Rücken und ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Spiel machen werden", versprach Kalajdžić.

Mögliche drei Punkte feiert der Österreicher dann sicherlich gerne wieder mit seinen Mitspielern. Liegend vor der Eckfahne und mit einen kleinen Schmunzeln im Gesicht.