Union Berlin ist neben RB Leipzig der einzige aktuelle Erstligist, gegen den der VfB Stuttgart in der Bundesliga noch nie gewonnen hat (3 Remis, 2 Niederlagen). Ausgerechnet gegen die Köpenicker soll am Samstag (15:30 Uhr) der erste Auswärtsdreier der Schwaben seit dem 11. Dezember 2021 gelingen.

Matarazzo-Aus nach 0:1 gegen Union Berlin

Auf dem Papier war der VfB Stuttgart, letzten Oktober in der heimischen Arena, einen kleinen Tick besser: Mehr Ballbesitz (53%), zweikampfstärker (53% gewonnene Duelle) und auch mehr Torschüsse als der damalige Tabellenführer Union Berlin (9:7; gleich zweimal rettete für Union der Pfosten). Vor dem Tor waren die Köpenicker aber leider effizienter. Paul Jaeckel köpfte in der 77. Minute nach einer Ecke seinen bis heute einzigen Bundesliga-Treffer. Dieser hatte bei den Schwaben dann personaltechnische Konsequenzen: Pellegrino Matarazzo wurde einen Tag nach seinem 100. Pflichtspiel als VfB-Trainer entlassen! Fun Fact: Bruno Labbadia bestreitet gegen Union sein 100. Bundesliga-Spiel als VfB-Trainer.

Der VfB, das Sprungbrett für Union

Den Eisernen gelang in der Relegation 2018/19 gegen den VfB der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga. Das Hinspiel in Stuttgart endete nach zweimaliger VfB-Führung mit 2:2. Das 0:0 im Rückspiel brachte dann den Aufstieg für Union. Beim VfB Stuttgart steht kein Spieler mehr unter Vertrag, der bei den Relegationsspielen zum Einsatz gekommen war, bei Union Berlin ist es nach dem Winterwechsel von Julian Ryerson nur noch Christopher Trimmel. Die mittelfristige Entwicklung könnte kaum gegensätzlicher verlaufen. Der VfB Stuttgart ist aktuell Tabellenletzter. Union steht auf Platz drei und spielt um einen Platz in der Champions League.

Welche Serie geht weiter?

So unfassbar wie wahr: Der VfB Stuttgart ist seit 22 Bundesliga-Spielen in der Fremde ohne Sieg. Der Letzte (2:0 beim VfL Wolfsburg) datiert auf den 11. Dezember 2021. Mit einem Auswärtsdreier könnte der VfB zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn die Köpenicker sind neben RB Leipzig der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den der VfB in der Bundesliga keinen Sieg aufzuweisen hat.

Union Berlin ist nur blöderweise als einziges Team neben dem FC Bayern München in dieser Saison zu Hause ungeschlagen - es gab acht Siege und vier Remis. Saisonübergreifend kassierten die Eisernen An der Alten Försterei sogar seit 18 Bundesliga-Spielen keine Niederlage mehr. Vor über einem Jahr setzte es letztmals in der deutschen Eliteliga zuhause eine Niederlage; am 13. Februar 2022 beim 0:3 gegen Borussia Dortmund.

Altes Eisen gegen Jugend forscht

Die Eisernen haben in dieser Bundesliga-Saison das zweithöchste Durchschnittsalter aller Vereine (28,2 Jahre), der VfB das niedrigste (24,5). Union hatte in der Bundesliga noch nie eine Startelf auf dem Rasen, die jünger als 26,8 Jahre war! Beim VfB Stuttgart setzt man dagegen seit dem Bundesliga-Abstieg 2019 wieder konsequent auf junge Spieler. Mit ihrem Kader stellen die Schwaben nun die dritte Bundesligasaison in Folge das jüngste Team. Allerdings spielen die Schwaben zum zweiten Mal in Serie gegen den Abstieg.

Patt bei den Trainern: Urs Fischer (20. Februar) und Bruno Labbadia (8. Februar) wurden jeweils 1966 geboren. Von den aktuellen Bundesliga-Trainern ist nur der ebenfalls 57-jährige Christian Streich (am 11. Juni 1965 geboren) noch älter als die beiden Coaches.

Waschechte Stuttgarter gegen waschechte Berliner

Unter den in dieser Saison eingesetzten Spielern beider Teams sind nur zwei in Stuttgart geboren. Rani Khedira, der am letzten Spieltag gegen Frankfurt sein erstes Pflichtspieltor im Union-Trikot erzielte, erblickte 1994 in der Schwabenmetropole das Licht der Welt und bestritt in der Saison 2013/14 seine ersten neun Bundesliga-Spiele für den VfB. Thomas Kastanaras wurde am 9. Januar 2003 in Stuttgart geboren und hatte in der aktuellen Spielzeit seine ersten vier Einsätze in der deutschen Eliteliga. In den Kadern beider Teams ist nur ein Spieler in Berlin geboren und der steht ausgerechnet zwischen den Pfosten des VfB. Stuttgarts Torhüter Fabian Bredlow wurde am 2. März 1995 in der deutschen Hauptstadt geboren und spielte dort für BFC Preussen, den Lichtenrader BSC 25 und für Hertha Zehlendorf.