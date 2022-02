Hoffenheims Baumgartner schießt den VfB tiefer in die Krise

Ein Doppelschlag von Hoffenheims Christoph Baumgartner hat Stuttgarts Hoffnung auf drei Punkte im Abstiegskampf jäh zerstört.

Durch die beiden Treffer in der 85. und 90. Spielminute drehte Hoffenheims Christoph Baumgartner praktisch im Alleingang das Spiel, nachdem Wataru Endo den VfB bereits aussichtsreich in Führung gebracht hatte.

Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß stellte die Startelf nach dem 2:1-Sieg gegen Wolfsburg auf drei Positionen um: Für den verletzten Kevin Vogt (Muskelfaserriss) rückte Florian Grillitsch ins Zentrum der Dreierkette. Zudem begannen Pavel Kaderabek und Dennis Geiger für Diadie Samassekou und Munas Dabbur. Auch VfB-Coach Pellegrino Matarazzo musste aufgrund von Verletzungen zwei Veränderungen vornehmen: Omar Marmoush ersetzte Silas Katompa Mvumpa (Schulterverletzung). Hiroki Ito rückte für den ebenfalls verletzten Borna Sosa in die Startelf (Knieprellung). Hoffnungsträger Sasa Kalajdzic musste zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Die Gäste aus Stuttgart waren in den ersten Minuten darauf fokussiert Sicherheit in ihr Spiel zu bekommen. Doch bereits in der zweite Spielminute wackelte die Stuttgarter Verteidigung zum ersten Mal: Waldemar Antons Rückpass auf Florian Müller war etwas zu kurz geraten, doch der VfB-Keeper konnte den Ball in letzter Sekunde klären.

Beide Teams auf Offensive fokussiert

Beide Mannschaften konzentrierten sich auf ihre Offensivqualitäten, suchten den Weg zum gegnerischen Strafraum und konnten sich erste Chancen erarbeiten. Doch weder der Kopfball von Ihlas Bebou (7.) noch Omar Marmoushs Schuss nach der ersten Stuttgarter Ecke (9.) brachten wirklich Gefahr. Anders in der 15. Spielminute: Hoffenheims Andre Kramaric flankte auf Pavel Kaderabek, Hiro Ito war aber mit dem Kopf dran und fälschte den Ball ab, knapp am eigenen Tor vorbei.

Großchancen auf beiden Seiten

Es folgten spektakuläre Offensiv-Minuten beider Mannschaften. Nach einem Stellungsfehler von Florian Grillitsch war Stuttgarts Tiago Tomas auf der rechten Seite frei und legte den Ball auf den mitgelaufenen Chris Führich quer. Der verpasste freistehend im Hoffenheimer Fünfmeterraum (19.).

Im direkten Gegenzug tauchte Benjamin Hübner völlig frei vor Florian Müller auf, konnte den VfB-Keeper aber nicht überwinden. Den Abpraller knallte Pavel Kaderabek, der an sehr vielen Hoffenheimer Offensivaktionen beteiligt war, an die Latte. So blieb es beim 0:0 (21.). Wenige Minuten später die nächste Chance für die Gäste, denen es immer wieder gelang schnell den Ball aus der eigenen Hälfte herauszuspielen: Nach einer Freistoß-Flanke von Hiroki Ito bekam Omar Marmoush den Ball vor die Füße. Hoffenheims Oliver Baumann konnte den nicht ganz präzisen Schuss aber parieren.

Mangala muss raus - TSG-Treffer zählt nicht

Es folgte der nächste Verletzungs-Schock bei den Gästen: Orel Mangala musste das Feld in der 37. Minuten verlassen. Für ihn kam Philipp Förster. Im Folgenden konnten sich die Gastgeber ein wenig in der Stuttgarter Hälfte festsetzen und erspielten sich durch Christoph Baumgartner (39.) und Kramaric (41.) weitere Chancen. In der 43. Minuten zappelte der Ball dann im Netz. Doch dem Treffer von Hoffenheims Benjamin Hübner ging eine Abseits-Stellung von Georginio Rutter voraus. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck gab den Treffer zurecht nicht. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Geiger muss raus - Stuttgart trifft

Nach der Pause kamen die Hoffenheimer unverändert auf den Rasen zurück. Bei den Gästen kam Sasa Kalajdzic für Chris Führich. Wenige Minuten später musste auch die TSG zum ersten Mal wechseln: Dennis Geiger, der bereits zu Beginn der Partie einen Schlag auf den Kopf abbekommen hatte, ging ohne erneuten Kontakt im eigenen Strafraum wieder zu Boden und musste mit der Trage abtransportiert werden. Am Abend konnte Trainer Hoeneß aber vorerst Entwarnung geben. Eine erste CT-Untersuchung habe "nichts Auffälliges" ergeben. Trotzdem bliebt Geiger erstmal im Krankenhaus. Für ihn kam Sebastian Rudy. Die anschließende Ecke von Omar Marmous verlängerte Sasa Kalajdzic. Am zweiten Pfosten konnte Wataru Endo Hoffenheims David Raum entwischen und den Ball zum 1:0 über die Linie bringen (58.).

Die Hoffenheimer brauchten daraufhin etwas weniger als zehn Minuten um sich von dem Schock zu erholen, ehe Ihlas Bebou die erste Großchance zum Ausgleich hatte. Sein Kopfball war aber zu unplatziert (67.). Daraufhin wechselten beide Trainer, Sebastian Hoeneß gleich doppelt: Er brachte Angelo Stiller für Pavel Kaderabek und Munas Dabbur für Ihlas Bebou (70.). Pellegrino Matarazzo musste unterdessen auf die nächste Verletzung reagieren: Er brachte Roberto Massimo für Pascal Stenzel (73.).

Baumgartner trifft doppelt

Mit Jacob Bruun Larsen (für Rutter) versuchte Sebastian Hoeneß für noch mehr Offensivpower zu sorgen, doch den Treffer erzielte ein anderer: Christoph Baumgartner dribbelte sich im Strafraum an Tiago Tomas vorbei und schloss traumhaft zum Ausgleich in den Winkel ab (85.). Doch damit nicht genug. Kurz vor Schluss erreichte die Flanke von Bruun Larsen Konstantinos Mavropanos, der den Ball nicht klären konnte. Der hinter ihm lauernde Christoph Baumgartner traf freistehend zum 2:1-Endstand.

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Benjamin Hübner - Geiger (58. Rudy) - Kaderabek (70. Dabbur), Raum - Baumgartner, Kramaric - Bebou (70. Stiller), Rutter (81. Bruun Larsen) Stuttgart: Florian Müller - Stenzel (73. Massimo), Mavropanos, Anton, Ito - Karazor - Endo, Mangala (37. Förster) - Marmoush (86. Thommy), Führich (46. Kalajdzic) - Tiago Tomas Tore: 0:1 Endo (58.), 1:1 Baumgartner (85.), 2:1 Baumgartner (90.) Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck (Freiburg)

Hoffenheim steht nach dem Sieg vorübergehend auf Platz 4 in der Tabelle und ist am 25. Spieltag beim 1. FC Köln zu Gast (So, 6. März, 17:30 Uhr). Stuttgart bleibt auf Rang 17 und trifft am kommenden Samstag auf Borussia Mönchengladbach (Sa, 5. März, 18:30 Uhr).