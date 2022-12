Gemischte Gefühle - Wie VfB-Fans über die Labbadia-Rückkehr denken

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart ist zurück aus der Winterpause. Der neue Coach Bruno Labbadia leitete seine erste Trainingseinheit. Die VfB-Fans sind über seine Rückkehr geteilter Meinung.

Bruno Labbadia ist nach seinem Engagement zwischen 2010 und 2013 zurück beim VfB Stuttgart. Das erste Training nach seiner offiziellen Vorstellung beäugten am Montagnachmittag rund 100 Anhänger der Schwaben. Die sind auch eine Woche nach Bekanntwerden des Matarazzo-Nachfolgers immer noch unterschiedlicher Meinung über die Verpflichtung Labbadias.

Labbadias Erfahrung im Abstiegskampf

"Er hat die Erfahrung im Abstiegskampf und ich denke, er ist die richtige Entscheidung", sagt VfB-Fan Jürgen am Rande der ersten Trainingseinheit. Auch Lukas ist optimistisch, dass die Stuttgarter unter Labbadia nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden: "Ich hoffe, dass er genauso viel Erfolg hat wie bei der letzten Amtszeit und dann hoffe ich, dass es auch eine gute Saison wird und wir auch ein paar Auswärtsspiele gewinnen." Das wäre bitter nötig. Denn aktuell steht der VfB Stuttgart mit 13 Punkten auf Tabellenplatz 16.

In seiner ersten Amtszeit konnte der heute 56-Jährige den VfB Stuttgart schon einmal vor dem Abstieg bewahren: In der Saison 2010/2011 führte er die Schwaben zum Klassenerhalt, ein Jahr später qualifzierte sich der VfB unter seiner Leitung sogar für das internationale Geschäft. 2013 schafften es die Stuttgarter bis ins Pokalfinale. Das ging zwar 2:3 gegen Bayern München verloren, dennoch gehört die Zeit unter Labbadia zur letzten erfolgreichen VfB-Ära.

Viele VfB-Anhänger weiter skeptisch

Trotz der Hoffnungen, die viele in den neuen Alten beim VfB Stuttgart setzen, herrscht am Vereinsgelände nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. "Ich bin seit 60 Jahren VfB-Fan, aber was gerade abgeht, gefällt mir gar nicht", sagt Papadopoulos während des Trainingsauftakts. Er hätte sich gewünscht, dass der Verein mit Interimstrainer Michael Wimmer weitermacht. "Der hat während seiner kurzen Zeit viel geleistet." Labbadia müsse sich erst einmal beweisen - "auch uns Fans gegenüber".

Kritisch blickt der langjährige Fan auch auf Vereinsboss Alexander Wehrle. "Er soll einen anderen Ton anschlagen und einen anderen Weg einschlagen", findet Papadopoulos und spricht Wehrles Alleingang bei der Verpflichtung von Sami Khedira, Philipp Lahm und Christian Gentner an. "Das, was er gerade macht, ist nicht in Ordnung." Viele VfB-Anhänger äußern sich im Netz und pflichten Papadopoulos bei.

Gelingt Labbadia wieder einmal die Rettung?

Die rund 100 Fans beim Trainingsauftakt haben sich ihre Meinung gebildet. Jürgen hofft jedenfalls, dass ihn seine "guten Gefühle" nicht enttäuschen werden.