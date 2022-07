per Mail teilen

Der VfB Stuttgart befindet sich im Trainingslager im Allgäu. Der Zugang zum Team ist für Außenstehende zwar eingeschränkt, einige Fans haben sich aber trotzdem nach Weiler bei Oberstaufen aufgemacht.

"Hier ist mein kleines Schlafzimmer drin", sagt Oliver Schlicht und schiebt die Rückwand seines Feuerwehrautos hoch. Darin eine rote Matratze, ein Schlafsack und ein paar Kissen: "Für mich ist es ausreichend", erklärt er. Das rote Feuerwehrauto ist ein Blickfang auf dem Campingplatz in der Nähe des VfB-Trainingslagers in Weiler im Allgäu. Feuerwehrmänner sind Oliver und seine Freunde, die hier um neun Uhr morgens beim Frühstück sitzen, zwar nicht, dafür ist der Fanclub aus Bamberg bereits zum wiederholten Male mit dem Feuerwehr-Fanmobil nah dran am VfB-Trainingslager.

Früher sei es einfacher gewesen nah an der Mannschaft zu sein, erklärt Oliver. "Aber auch heuer kommt man ran", so der Oberfranke. "Und sie unterschreiben auch", freut er sich. Zwar ist die Trainingsbeobachtung nur von der Tribüne möglich, doch nach dem Spiel kommt der ein oder andere "abgeschottete" Spieler dann doch an die Ballustrade zu den Fans. Autogramme geben, Hände schütteln, Nähe eben - das freut die mitgereisten Anhänger.

Suite neben den VfB-Profis

Auch Jannis Stoll und Max Schwarz sind extra für ihren VfB aus Ravensburg angereist. Während Medienvertreter wegen Corona-Ansteckungsgefahr keinen Zugang zum Teamhotel haben, schafften Jannis und Max es sogar, eine Suite auf dem Stockwerk der Stuttgart-Profis zu ergattern. Am Abend gab's sogar noch ein Foto mit Pellegrino Matarazzo an der Hotel-Bar. Der VfB-Coach kam erst kürzlich von einer überstandenen Corona-Infektion zurück ins Trainingslager - und grinste direkt in die Selfie-Kamera von Jannis und Max. Mit den Profis im Teamhotel: "Das war ne Wahnsinns-Erfahrung", erzählen die beiden.

Fan-Nähe trotz Corona-Regeln also. Für Jannis und Max hat sich die Reise bereits gelohnt. Und auch Oliver und seine Freunde mit dem Bamberger Feuerwehr-Fanmobil - übrigens mit der passenden Schildnummer 1893 - dürften mit ihrem Ausflug zufrieden sein.