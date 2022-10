VfB Stuttgart: Kein neuer Trainer - kein Effekt

per Mail teilen

Nach der Freistellung von Pellegrino Matarazzo befindet sich der VfB Stuttgart weiter auf der Suche nach einem neuen Trainer. Den Schwaben droht ein Rückfall in vergangene Zeiten, meint SWR-Sportredakteur Martin Bromber.

Der VfB Stuttgart sucht also - mal wieder - nach einem neuen Trainer. Ein Zustand, den man - als langjähriger und sehr treuer Anhänger - mittlerweile schon fast vergessen hat. Die Ruhe, die der Brustring in den letzten Monaten und Jahren ausgestrahlt hat, vor allem im sehr schnelllebigen und oft stark überhitzten Trainergeschäft, war wirklich Balsam für die überstrapazierten Nerven. Die Freistellung von Pellegrino Matarazzo ist aus rein faktischer Sicht wahrscheinlich nicht zu vermeiden - sorgt aber ohne Nachfolger für weitere Probleme.

Auf der einen Seite finde ich es sehr lobenswert, dass Sportdirektor Sven Mislintat, den diese Entscheidung sichtlich berührt hat, nicht wenige Stunden später schon einen Nachfolger präsentiert. Wie oft wurde Trainern die vollste Rückendeckung des gesamten Vereins zugesichert, nur um sie kurze Zeit später vor die Tür zu setzen und umgehend einen neuen Übungsleiter vorzustellen.

Gegen wen startet der neue Mann?

Auf der anderen Seite droht ohne wirkliche Nachfolge-Regelung der "Trainer-Effekt" komplett zu verpuffen - will man doch einem neuen Trainer zum Start vermeintlich leichtere Aufgaben wie die anstehenden Heimspiele gegen Bochum (Samstag 15:30 Uhr) oder Bielefeld (DFB-Pokal, Mittwoch 20:45 Uhr) vorlegen und nicht gerade, wie in der kommenden Woche, ein Auswärtsspiel in Dortmund.

Keine optimale Vorgehensweise

Jetzt setzen die VfB-Verantwortlichen also den langjährigen Trainer auf die Straße - bewusst vor dem sehr wichtigen Duell gegen den VfL Bochum - um mit aller Kraft den ersten Saisonsieg zu erzwingen. Dann haben sie aber keinen Nachfolger in Aussicht. Möglicherweise nimmt der Co-Trainer auf der Bank Platz, um dann in der kommenden Woche vor dem Spiel beim BVB abgelöst zu werden.

Das wirkt auf mich nicht sonderlich durchdacht. Der auch am Tag später nach Worten ringende Mislintat lässt vermuten, dass die Entscheidung nicht einstimmig mit dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle, seinem neuen Berater Sami Khedira sowie den weiteren Beteiligten gefällt wurde.

Hoffentlich ist bald wieder Ruhe beim VfB

Aus meiner Sicht kann man nur hoffen, dass die Trainersuche bald abgeschlossen ist und der VfB zeitnah wieder in ruhigeren Gewässern unterwegs sein wird. Wie schlimm wäre jetzt ein Rückfall in alte Zeiten, ein chaotischer VfB auf der Reise in eine ungewisse Zukunft.