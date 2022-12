per Mail teilen

Bruno Labbadia ist zurück beim VfB Stuttgart. Der 56-Jährige folgt auf Interimstrainer Michael Wimmer und soll die Schwaben zum Klassenerhalt führen. Im Netz kochen die Reaktionen über.

Diese Überraschung ist dem VfB Stuttgart geglückt. Seit der Entlassung von Pellegrino Matarazzo wurden bei den Schwaben etliche Namen als mögliche Nachfolger auf der Trainerbank gehandelt. Bruno Labbadia tauchte neben Alfred Schreuder, Jess Thorup und Co. erst in den vergangenen Tagen auf. Umso heftiger sind die Reaktionen im Netz auf die Rückkehr des 56-Jährigen an den Neckar.

Ich hatte einen Alptraum, der VfB entlässt Mislintat und holt Labbadia als neuen Trainer. Zum Glück bin ich aufgewacht...nicht.

Ein anderer Twitter-User, twofourtwo, schreibt: "Wenn man denkt, der Tag kann nicht noch schlimmer werden. Ob ihr komplett Lack gesoffen habt an der Mercedesstraße?"

VfB-Fans werfen Verantwortlichen Planlosigkeit vor

Viele VfB-Fans werfen den Verantwortlichen bei ihren Personalentscheidungen aber vor allem Planlosigkeit vor. Denn Labbadia stehe nicht für den Weg, den man unter Mislintat und Matarazzo eingeschlagen habe und den viele Anhänger unterstützten. "Irgendwie habe ich den Freiburger Weg, an dem sich der VfB orientieren wollte, anders verstanden", schreibt Markus Griesbauer auf Facebook. Twitter-User Tobi sagt: "Wir entlassen einen Sportdirektor, der Kragenweite FC Liverpool ist und holen als neuen Trainer Bruno Labbadia. Ich breche gleich in Tränen aus, so offensichtlich dumm ist das."

Wagt es nicht! #Labbadia #VfB https://t.co/oI5jBP7Aym

Labbadia-Unterstützer setzen auf Erfahrung

Aus sportlicher Sicht gibt es aber auch durchaus VfB-Anhänger, die die Entscheidung, Labbadia nach seinem Engagement zwischen 2010 und 2013 zum VfB zurückzuholen, nachvollziehen können. "Ich finde Labbadia ehrlich gesagt nicht mal verkehrt. Er bringt Erfahrung mit und kann Abstiegskampf. Zum anderen kann er Spieler entwickeln", äußert sich Michael Panzer auf Facebook. Finn schreibt: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass man mit Labbadia nicht absteigt".

Larry Mullen bleibt nach dem ganzen Hin und Her der letzten Tage beim VfB nur noch Galgenhumor: "Ich unterstütze diesen Weg, den die Verantwortlichen da einschlagen, voll und ganz. Die 2. Liga ist super spannend, mehr Erfolgserlebnisse, Eintrittskarten billiger, und die Derbys gegen den KSC und Kaiserlautern sind sowieso unbezahlbar! 2. Liga, wir kommen und ich bin dabei!!"