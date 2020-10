Gregor Kobel war bis vor Kurzem die klare Nummer Eins beim VfB Stuttgart. Nach Fabian Bredlows Einsatz gegen den 1. FC Nürnberg könnte dieser Status gefährdet sein. Beim VfB gibt es ein Torhüter-Duell.

Im Sommer 2019 hat der VfB Stuttgart gleich zwei Torhüter verloren. Sowohl Stammkeeper Ron-Robert Zieler (Hannover 96) als auch Ersatzmann Alexander Meyer (SSV Jahn Regensburg) verließen den Verein nach dem Abstieg.

Der VfB reagierte mit zwei Neuverpflichtungen. Fabian Bredlow kam vom 1. FC Nürnberg, wo er zumeist auf der Bank Platz genommen hatte. Gregor Kobel wurde von der TSG Hoffenheim für ein Jahr an die Schwaben ausgeliehen. Seit Juli gehören die beiden Torhüter zur Mannschaft von Trainer Tim Walter. Die Torhüter-Frage stellt sich trotzdem erst jetzt.

Gregor Kobel: Als Nummer eins gesetzt?

Gregor Kobel ist 21 Jahre alt und sehr ambitioniert. In der Rückrunde der Saison 2018/19 war er Stammkeeper beim FC Augsburg, wohin ihn die Hoffenheimer verliehen hatten. Nach der Saison stellte er in einem Interview mit dem "Kicker" klar: "Die Bank kommt für mich nicht in Frage." Bisher wurde das in Stuttgart nicht angezweifelt. Kobel war von Anfang an gesetzt. Nur in den Pokalspielen bekam Bredlow den Vorzug.

Letzte Woche gegen Nürnberg (3:1 für den VfB) war dann alles anders. Kobel fiel mit einer Oberschenkelprellung aus. Stattdessen stand Bredlow gegen seinen Ex-Klub zwischen den Pfosten - und machte seine Sache richtig gut.

Kobel oder Bredlow: Walter will sich nicht festlegen

Vor dem Duell gegen den SV Darmstadt 98 (20:30 Uhr) ist Kobel wieder fit. Trainer Tim Walter will sich trotzdem nicht auf einen Torhüter festlegen. "Es geht darum, dass man gute Leistungen im Spiel belohnt. Fabian hat das sehr gut gemacht. Jetzt muss man entscheiden, was bringt dir in dem Moment mehr für dein Spiel", äußert sich Walter.

Trotzdem möchte Walter seine Aussage nicht als Kritik an Kobel werten. Er will die Leistung von Kobel nicht "anzweifeln". "Gregor hat es sehr gut gemacht", erklärt der 44-Jährige.

Stuttgart gewinnt mit Bredlow

Es gibt Argumente, die für beide Kandidaten sprechen. Alle vier Pflichtspiele, die Bredlow bisher für die Schwaben auf dem Platz stand, gewann der VfB. Der 24-Jährige kassiert in der Liga im Schnitt nur alle 159 Minuten ein Gegentor, kam bisher aber erst auf zwei Einsätze.

Kobel hingegen muss etwa einmal in der Stunde hinter sich greifen. Mit ihm auf dem Platz holen die Stuttgarter im Schnitt 1,73 Punkte pro Partie. Das ist der viertbeste Wert bei den Stammkeepern in der 2. Liga. Zudem gilt Kobel als der bessere Fußballer im Vergleich zu Bredlow.

Keine Garantie für Kobel

VfB-Coach Walter gibt selten im Voraus Einsatzgarantien, auch nicht bei seiner bisherigen Nummer eins Kobel. Die Entscheidung über den Platz zwischen den Pfosten hebt sich der Trainer bis zum Schluss auf: "Fabian hat gut gespielt. Gregor hat seinen Job bisher auch gut gemacht. Deshalb entscheide ich einfach, wer den besseren Eindruck im Training macht."