Tiago Tomás: Soforthilfe oder eine Investition in die Zukunft?

Der VfB Stuttgart hat Tiago Tomás von Sporting Lissabon verpflichtet. Der 19-Jährige soll mithelfen, die Sturm-Misere der Schwaben zu beheben. Für ihn wurde eine Leihe bis zum 30. Juni 2023 vereinbart, der VfB besitzt eine Kaufoption.

Mit Neuzugängen von Sporting Lissabon hat der VfB Stuttgart ganz gute Erfahrungen gemacht. Man denke nur an Carlos Mané, den kleinen Flügelflitzer (2016 bis 2018), oder an den unvergessenen Weltklasse-Mittelfeld-Dirigenten Krasimir Balakov (1995 bis 2003). Natürlich ist das keine Garantie, dass der erst 19 Jahre alte Tiago Tomás den VfB vom vorletzten Tabellenplatz nach oben ballert. Aber wie war das mit der Hoffnung, die bekanntlich...? Und der portugiesische U21-Nationalspieler kommt selbstverständlich mit guten Vorsätzen: "Ich freue mich sehr, hier zu sein. Der VfB ist ein Club mit einer großen Geschichte – einer der größten Vereine in Deutschland. Die Bundesliga ist eine sehr anspruchsvolle Liga und ich versuche mein Bestes zu geben, um meiner neuen Mannschaft zu helfen."

Das Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption ist datiert bis Ende Juni 2023 und kostet den VfB laut "Kicker" 500.000 Euro. Nach Informationen des Fachmagazins beträgt eine bereits vereinbarte Kaufsumme 15 Millionen Euro. Das wäre ein neuer Transfer-Rekord für den VfB Stuttgart. Bislang ist Nicolás González (11,26 Milionen/Transfermarkt.de) die teuerste Neuverpflichtung der Schwaben.

"Er bringt viele Eigenschaften mit, die unser Spiel im Offensivbereich variabler machen", sagt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat (rechts) über Neuzugang Tiago Tomás. VfB



Wer ist VfB-Neuzugang Tiago Barreiros de Melo Tomás?

Tiago Tomás ist in Lissabon geboren. Mit 12 Jahren kam er zur Jugend-Akademie von Sporting. Schnell wurde den Verantwortlichen im Verein klar, dass da ein großes Talent in ihren Reihen kickte. Nicht verwunderlich, dass dann in seinem ersten Profivertrag, den er im Juni 2020 mit seiner Unterschrift verzierte, eine Ausstiegsklausel von mehr als 60 Millionen Euro verankert wurde. Der 1,80 Meter große Stürmer punktet mit seiner Schnelligkeit und seiner vielfältigen Einsetzbarkeit im offensiven Bereich. So manch ein Experte in seiner Heimat attestiert ihm allerdings noch eine gewisse Ausbaufähigkeit seines Torinstinkts. Für einen 19-Jährigen keine überraschende Einschätzung.

Was bringt Tiago Tomás dem VfB?

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat ist sich sicher, dass das junge portugiesische Sturmtalent den VfB nach vorne bringen wird: "Er bringt viele Eigenschaften mit, die unser Spiel im Offensivbereich variabler machen. Tiago wurde in der vergangenen Saison mit Sporting portugiesischer Meister und hat ganz aktuell den Ligapokal gewonnen. Dazu hat er in der Champions League gespielt und auch dort seine Qualitäten unter Beweis gestellt." Abzuwarten bleibt, wo und wie sich der Neuzugang im taktischen Verbund mit seinen anderen Sturmkollegen einsortieren wird. Da ist Pellegrino Matarazzo gefragt. Der VfB-Coach wird auch entscheiden, ob Tiago Tomás schon am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt stürmt. Allerdings ist jeder gut beraten, der es mit dem VfB Stuttgart hält, von einem Youngster bei seiner ersten Auslandsstation nicht sofort ein Torfeuerwerk zu erwarten.