Die Coronavirus-Pandemie hat auch für den VfB Stuttgart tiefgreifende Folgen. In diesen Tagen kommt es besonders auf die Führungsstärke der handelnden Personen an. SWR-Sport hat darüber mit dem VfB-Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger gesprochen.

"Die Situation ist schon brenzlig für alle. Wir haben zwar solide gewirtschaftet aber trotzdem brauchen wir bald wieder Fußballspiele um weitermachen zu können." Thomas Hitzlsperger auf die Frage: Wie lange kann der VfB Stuttgart ohne Spiele durchhalten?

Donnerstag kurz vor 12 Uhr: Thomas Hitzlsperger kommt gerade von seinem Besuch bei SWR1 Leute und nimmt sich noch die Zeit für ein Interview. Gegenüber SWR-Sport erklärt er, dass es gerade in diesen Zeiten wichtig ist sich solidarisch zu zeigen. Deshalb ist er auch besonders stolz darauf, dass die VfB-Profis diesbezüglich ein starkes Zeichen gesetzt haben: "Es ist uns gelungen, dass die Mannschaft und auch die sportliche Leitung insgesamt 100.000 Euro zusammengebracht haben. Wir wollen den Pflegekräften und Ärzten nach Ostern Pakete zukommen lassen."

"Für mich und meine Mannschaftskollegen war klar: Wir stehen als Team zusammen und helfen dort, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird", sagte Ex-Nationalstürmer Mario Gomez. "Wir wollen dabei auch an diejenigen denken, die derzeit für uns alle in der ersten Reihe stehen und besonderen Einsatz zeigen." Initiator der Aktion war Mittelfeldspieler Philipp Klement.

Apropos Solidariät. Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga hatte am Dienstag einem Antrag des DFL-Präsidiums zugestimmt, den Spielbetrieb in der Bundesliga und in der 2. Liga wegen der Corona-Pandemie bis mindestens zum 30. April auszusetzen. Außerdem hat die DFL die Empfehlung ausgesprochen, dass bis 5. April die Vereine nur individuell trainieren lassen sollen. Ausnahmen bestätigen die Regel und Thomas Hitzlsperger ist darüber nicht glücklich: "In jedem Bundesland sind die Verordnungen unterschiedlich und werden unterschiedlich interpretiert."

Die Frage, wann wieder gespielt werden wird, kann derzeit niemand beantworten. Natürlich laufen auch beim VfB Stuttgart diesbezüglich Planungsspiele. "Wir haben zum ersten Mal Kurzarbeit eingeführt in der 127 Jährigen Vereinsgeschichte", erklärt Hitzlsperger.

Der 37-Jährige ist nicht der Typ, der sich über ungelegte Eier einen Kopf macht. Trotzdem schwebt natürlich über allem das Szenario, dass ab Anfang Mai leider nicht gespielt werden kann. Wie lange kann der VfB dann durchhalten? ""Die Situation ist schon brenzlig für alle. Wir haben zwar solide gewirtschaftet aber trotzdem brauchen wir bald wieder Fußballspiele um weitermachen zu können," so Thomas Hitzlsperger.

Für den 17. April ist die nächste Mitgliederversammlung der DFL geplant. Wer weiß, vielleicht wissen wir dann schon mehr!?