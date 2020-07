Der frühere VfB-Stuttgart-Profi Thomas Berthold hegt Zweifel, ob der Kader des Aufsteigers in der aktuellen Form bundesliga-tauglich ist.

Thomas Berthold sorgt sich um die sportliche Zukunft des VfB Stuttgart und den erhofften Klassenerhalt in der anstehenden Bundesliga-Saison: "Das ist jetzt eine Mammutaufgabe", meint der Weltmeister von 1990, "mit wenig Geld konkurrenzfähig zu bleiben, damit das Risiko vermieden wird, dass der VfB so eine Fahrstuhlmannschaft wird - was ja auch schon anderen großen Vereinen passiert ist."

Dem VfB Stuttgart fehle es an Qualität

Berthold sieht Handlungsbedarf an sämtlichen Ecken und Enden im Kader: "In allen Mannschaftsteilen fehlt es an Qualität und vor allem an Tempo und Durchschlagskraft", meint der 55-Jährige im Gespräch mit SWR Sport.

Im vergangenen Jahr strebte Thomas Berthold das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden beim schwäbischen Traditionsverein an. Der langjährige Profi des VfB (225 Pflichtspiele) und sein Team hatten dem Verein damals ihre Unterstützung angeboten. Heute wissen wir, es ist anderes gekommen. Der VfB hat aber nach wie vor offene Fragen zu beantworten: "Es geht ja auch darum, das Stadion umzubauen. Da ist auch noch offen, wie das finanziert werden soll. Dann steht zur Debatte, dass man lokale Investoren ins Boot holt."

Mislinat sieht wenig Spielraum für den VfB Stuttgart

Allerdings: Der VfB Stuttgart kann sich in der anstehenden Transferperiode keine großen Sprünge leisten. Mit Blick auf die Corona-Krise erklärte Sportdirektor Sven Mislintat jüngst, dass die Stuttgarter rund 25 Millionen Euro weniger als geplant und damit nur rund fünf Millionen Euro in Transfers investieren können.