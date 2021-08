Der 6:0-Pokalsieg des VfB Stuttgart gegen den BFC Dynamo war souverän. Weiter geht's, Bundesliga. Das zweite Jahr nach dem Wiederaufstieg. Obwohl der VfB in der vergangenen Saison als Neunter zu den Top Ten zählte, klingt sein Saisonziel bescheiden. Beim VfB wissen sie warum.

So lief die vergangene Saison

Nach zwei Jahren in der 2. Liga spielte der VfB Stuttgart endlich wieder in der Bundesliga - die erste komplette Saison mit Pellegrino Matarazzo, der kurz nach Weihnachten 2019 gekommen war und mit dem VfB den Aufstieg schaffte. Matarazzo aus Wayne in New Jersey (USA) ließ erstklassigen Fußball spielen, stand nie auf einem Abstiegsplatz (schlechteste Platzierung: 13. nach dem 2. Spieltag). Am Ende landeten die Stuttgarter sogar auf Tabellenplatz neun und blieben dabei lange auf Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen.

Nachdem gleich am ersten Spieltag das Derby gegen den SC Freiburg mit 2:3 verloren ging, war der VfB in der Bundesliga angekommen. Von da an zeigte der VfB vor allem auswärts, dass er kein gewöhnlicher Aufsteiger war. Zuhause schwächelte der VfB, brauchte bis zum 19. Spieltag, um auch mal zuhause zu gewinnen (2:0 gegen Mainz). Dennoch begeisterten die Stuttgarter ihre Fans mit mutigem und frechem Offensiv-Fußball. Den zeigten sie auch am 12. Dezember des vergangenen Jahres. Da gewann der VfB bei Vizemeister Borussia Dortmund mit 5:1 - wie ein Meisterschaftskandidat sah der BVB an dem Tag nicht aus. Der VfB hatte den Aufkleber "Aufsteiger" endgültig abgeschüttelt.

Doch der offensive Spielstil war für den VfB Fluch und Segen zugleich. Mal trat der VfB wie ein Champions-League-Team auf, mal erkannte man den Klub nach unerklärlichen Leistungseinbrüchen kaum wieder - wie bei der 0:3-Niederlage gegen Mit-Aufsteiger Arminia Bielefeld fünf Wochen nach der "magischen Nacht" in Dortmund.

Trotzdem war der VfB auf dem besten Weg, den Klassenerhalt frühzeitig klar zu machen und die internationalen Plätze anzugreifen. Dann verletzte sich am 26. Spieltag ausgerechnet Silas Katompa Mvumpa (damals noch Wamangituka) - Hauptdarsteller beim 5:1 gegen Dortmund - mit einem Kreuzbandriss schwer. Ohne ihren bis dahin besten Stürmer, der nach der Saison offenbarte, dass er unter falscher Identität spielte und eigentlich Silas Katompa Mvumpa heißt, verlor der VfB wenig später vier Partien in Folge. Damit waren auch die Chancen auf die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb verspielt. Aber Saisonziel erreicht, Platz 9 - Top Ten.

Wer kommt, wer geht?

Mit Nicolás González (AC Florenz) und Gregor Kobel (Borussia Dortmund) verlassen zwei Hochkaräter den Verein. Die beiden Stammkräfte spülen dem Verein etwa 33,5 Millionen Euro in die Taschen. Wichtige Einnahmen für den VfB, der kürzlich bei der Mitgliedersammlung, bei der Präsident Claus Vogt wiedergewählt wurde, ein Minus in Höhe von etwa 56 Millionen Euro offenlegte.

Außerdem verlässt Kapitän Gonzalo Castro nach ausgelaufenem Vertrag den Verein. Der 34-Jährige wäre wohl gerne geblieben und auch zu einem Gehaltsverzicht bereit gewesen, der VfB verzichtete aber auf ein Vertragsangebot. Die Zukunft des VfB sieht jünger aus. Castros zentrale Mittelfeld-Position füllen Nikolas Nartey (21) und Naouirou Ahamada (19) auf.

Die neue Nummer eins des VfB heißt Florian Müller. Der 23-Jährige kommt für fünf Millionen von Mainz 05 und hat sowohl dort, als auch bei seiner letztjährigen Leihstation in Freiburg gezeigt, dass er in Kobels Fußstapfen treten kann. Für die Offensive kommt Chris Führich (23) für drei Millionen vom SC Paderborn. Bitter: Führich brach sich nach wenigen Minuten in seinem ersten Testspiel-Einsatz das Schlüsselbein und wird dem Verein noch mehrere Wochen fehlen. Mit Ömer Beyaz (17) wurde aber von Fenerbahce Istanbul ein vielversprechendes Talent verpflichtet, das von der Verletzung profitieren könnte.

Hartnäckige Wechselgerüchte halten sich bei den Personalien Marc-Oliver Kempf und Sasa Kalajdzic. Besonders Top-Torjäger Kalajdzic, der vergangene Saison 16 Tore erzielte, wird immer wieder mit größeren Vereinen in Verbindung gebracht. Ein Abgang des Zwei-Meter-Mannes würde den VfB zwar wirtschaftlich helfen, sportlich aber hart treffen. Sportdirektor Sven Mislintat zeigt sich aber entspannt und sieht aufgrund der bereits erzielten Einnahmen keine Verkaufsnot: "Wir sind ganz frei, zu entscheiden. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Es müsste eine Win-Win-Win-Situation sein und zusätzlich beinhalten, dass wir den Sasa adäquat ersetzen können." Auch der Stürmer selbst, der kürzlich positiv auf das Coronavirus getestet wurde, kann sich eine Vertragsverlängerung beim VfB vorstellen.

Der Trainer

Pellegrino Matarazzo ist der Trainer, der den VfB Stuttgart langfristig wieder an alte Erfolge heranführen soll. Der 43-Jährige hat seinen Vertrag erst in diesem Jahr bis Sommer 2024 verlängert und genießt das uneingeschränkte Vertrauen der Verantwortlichen. Mislintat gab dem Coach erst kürzlich eine Jobgarantie: "Wir brauchen kein einziges Mal in dieser Saison, egal wo wir stehen, über den Trainer zu reden", sagte er im Kicker-Interview. Selbst bei einem möglichen Abstieg würde Matarazzo, in dem der Sportdirektor einen Champions-League-Trainer sieht, im Amt bleiben.

Matarazzo brachte den von vielen VfB-Fans langersehnten Offensiv-Fußball allmählich zurück. Zudem schaffte er es, die Entwicklung der vielen jungen Spieler im Kader voranzutreiben.

Um der jungen Mannschaft die nötige Stabilität zu geben, hat sich der VfB-Trainer für einen der älteren Spieler als neuen Kapitän entschieden. Castro-Nachfolger wird Wataru Endo (28). "Ich wollte einen Kapitän, der alle mitnimmt. Der auch die Werte dieser Mannschaft verkörpert und als Beispiel vorangeht", erklärt Matarazzo seine Entscheidung.

Erwartungen an die neue Saison

Trotz der starken letzten Saison ist man beim VfB vorsichtig, was das Saisonziel für die Spielzeit 2021/2022 angeht. Zu groß ist die Angst vor einem Déjà-vu aus der Spielzeit 2018/2019, als der VfB in der Vorsaison als Aufsteiger auf Platz sieben gelandet war und in der Folgesaison aus der Bundesliga abstieg. Mislintat ruft zur neuen Saison das minimalistischste Saisonziel, das man im Fußball haben kann, aus: Klassenerhalt. Der sollte für den VfB auch aufgrund der klareren Abstiegskandidaten aus Bochum, Fürth und Bielefeld eigentlich keine große Hürde darstellen. Warum also so zurückhaltend?

Zum einen plagen den VfB vor dem Ligastart gegen Aufsteiger Greuther Fürth (Samstag, 15:30 Uhr) zahlreiche Ausfälle: Neben sieben Verletzten gab es bei den Stuttgartern kurz vor dem Testspiel gegen den FC Barcelona (0:3) drei positive Corona-Fälle, darunter auch Torjäger Kalajdzic. Zum anderen ist der Weg mit jungen Spielern, den der VfB eingeschlagen hat, riskant. Mit einem Altersschnitt von 23,6 Jahren stellt der VfB die jüngste Mannschaft der Liga. Das birgt die Gefahr, dass die Saison des VfB aufgrund der wenigen Konstanten im Team erneut von großen Leistungsschwankungen geprägt sein könnte.

Auf der anderen Seite bringt das junge Team aber ein enormes Entwicklungspotential mit. Spieler wie Kalajdzic, Sosa oder Mvumpa haben vergangene Saison gezeigt, zu welchen Leistungssteigerungen die Stuttgarter Talente in kürzester Zeit fähig sind. In der Vorbereitung haben bereits Hiroki Ito (22), Ömer Beyaz (17) und Mohamed Sankoh (17) angedeutet, dass sie ähnliche Wege einschlagen könnten. Gelingt es Matarazzo weiterhin, das Potential der Mannschaft auszuschöpfen, sollte sich der VfB keine Gedanke um den Klassenerhalt machen müssen, sondern den Blick langsam nach oben richten.