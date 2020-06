In der Tabelle der 2. Bundesliga nach der Corona-Pause liegt der VfB Stuttgart nur auf Rang elf. Das Saisonziel Aufstieg gerät durch schwache Leistungen der Mannschaft in immer größere Gefahr, die jüngste Derby-Pleite beim KSC (1:2) verschärft die Unruhe bei den Schwaben. In SWR Sport in Baden-Württemberg bezog VfB-Sportdirektor Sven Mislintat nun Stellung.

Die Enttäuschung nach dem 1:2 beim Karlsruher SC war Sven Mislintat deutlich anzumerken. Die Derby-Niederlage war für den VfB der bisherige Negativ-Höhepunkt in den Spielen seit der Corona-Pause. Die Gegner seitdem hießen Wehen Wiesbaden, Kiel, Dresden, Osnabrück oder nun das Kellerkind KSC, mit dem HSV war nur ein Hochkaräter dabei. Und doch holte Stuttgart aus diesen Spielen nur sieben Punkte, bei 9:9-Toren. Alles andere als eine aufstiegswürdige Bilanz.

"Dreikampf bleibt intensiv"

Doch Mislintat wollte drei Spieltage vor Saisonende noch nicht die Weiße Fahne hissen. "Der Dreikampf bleibt intensiv", sagte der 47-Jährige im Gespräch mit Moderator Lennert Brinkhoff. Der VfB liegt nun auf dem Relegationsrang drei, einen Zähler hinter dem Hamburger SV als Zweitem und einen Punkt vor dem 1. FC Heidenheim als Viertem. "Wir sind erneut in die Situation gekommen, dass wir einen Zwei-Punkte-Vorsprung in einen Punkterückstand verwandelt haben. Wir sind jetzt in der Rolle des Jägers", befand Mislintat, der sich auch bewusst ist, dass "hinter uns ein bärenstarkes Heidenheim lauert".

Dazu muss sich jedoch die Leistung der Stuttgarter im Saison-Endspurt deutlich bessern. Denn gegen den KSC agierten die Schwaben nicht aufstiegswürdig. Marvin Wanitzek brachte den KSC nach einem kapitalen Patzer des Stuttgarter Innenverteidigers Marcin Kaminski bereits in der sechsten Minute in Führung. Nicolas Gonzalez glich für das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo per Foulelfmeter aus (35.). Lukas Fröde (72.) sicherte dann für den KSC nach einem Eckball den ersten Derby-Sieg seit knapp 13 Jahren. Der VfB hatte seine stärkste Phase zwischen der 30. und der 45. Minute. Vor allem in der Schlussphase kam von den Schwaben zu wenig.

Eine Vorstellung des VfB, die Mislintat absolut nicht behagte. "Derbyniederlagen schmecken nie. Das ist ganz einfach so, dass wir zum Karlsruher SC gefahren sind, um zu gewinnen. Das muss unserer Anspruch sein und wir haben unsere Aufgabe nicht erfüllt", sagte er. Mislintat hatte im Vorfeld der Partie noch gefordert: "Hinfahren, drei Punkte ziehen, heimfahren."

VfB-Fans schwer enttäuscht

In den sozialen Netzwerken regt sich nach der ersten Derby-Pleite des VfB seit 2007 unter den Anhängern deutlicher Unmut. Sogar die Charakterfrage wurde bereits vielfach gestellt. "Die Jungs wollten das Spiel gewinnen, der Trainer wollte gewinnen und wir auf der Tribüne auch. Die Enttäuschung ist auch bei uns riesengroß - und nicht nur bei den Fans", sagte Mislintat.

"Komplett fokussiert angehen"

Genau deswegen fordert der Sportdirektor in den verbleibenden mindestens drei Spielen - ohne die mögliche Relegation - Konzentration und eine klare Leistungssteigerung. "Aufstieg bedeutet auch, dass wir aktuell Dritter sind und es in der eigenen Hand haben, mindestens über die Relegation. Und wenn wir das komplett fokussiert angehen, unseren Platz halten und darüber hinaus die nächsten Spiele so erfolgreich wie möglich gestalten, ist es machbar, die Position zwei vom HSV zurückzuerobern und unsere Ziele zu erreichen", so Mislintat.