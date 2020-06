Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart hat die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Trainer Pellegrino Matarazzo verteidigt und alle im Verein in die Pflicht genommen.

"Pellegrino leistet hervorragendes. Es ist an der Zeit zu zeigen, dass es nicht am Trainer liegt", sagte Mislintat.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im exklusiven Interview mit SWR Sport

"Alle müssen ihren Teil dazu beitragen"

"Es ist an der Zeit, zu zeigen, dass wir uns alle in die Verantwortung nehmen und unseren Teil dazu beitragen, dass ein sehr, sehr guter Trainer seinen Job machen kann. Pellegrino macht in seinem Bereich das, was möglich ist. Wir können das von unseren Spielern nur einfordern, wenn wir das auch selbst vorleben. Alle müssen ihren Teil dazu beitragen", sagte der 47-Jährige im Gespräch mit SWR Sport.

Am vergangenen Mittwoch hatten die Schwaben trotz zwei zuvor verlorener Spiele den Vertrag des Trainers Matarazzo bis Ende Juni 2022 verlängert. Der Chefcoach hatte den Posten erst in der Winterpause übernommen und noch einen laufenden Kontrakt bis zum Sommer 2021.

Ohne die Verlängerung hätte man gezeigt, "dass man sich hinter dem Trainer weiter verstecken wollen würde", sagte Mislintat: "Wir brauchen keine Ausreden im Trainer mehr."

"Keine Ausreden mehr"

Der VfB Stuttgart ist für seine vielen Trainer-Wechsel in der Vergangenheit bekannt. "Ich fände es cool, wenn nicht alle immer nur nach Kontinuität schreien und dann, wenn man sie liefern will, man auch auf die Fresse bekommt", sagte Mislintat.

Nach der Verlängerung mit Matarazzo siegte der VfB im Zweitliga-Gipfel mit 3:2 gegen den Hamburger SV und setzte sich mit 2:0 in Dresden durch. Stuttgart weist 51 Zähler auf und ist Zweiter.