Herzlichen Glückwunsch zum 50., Sven Mislintat!

Ein halbes Jahrhundert hat er geschafft: Heute feiert Sven Mislintat, Sportdirektor des VfB Stuttgart, seinen 50. Geburtstag - herzlichen Glückwunsch von SWR Sport.

Der 50. Geburtstag ist ein ganz besonderer. Ein halbes Jahrhundert ist vergangenen und damit voraussichtlich mehr als die Hälfte des eigenen Lebens - Grund genug für SWR Sport, nochmal zurückzuschauen auf das bewegte bisherige Leben des Sportdirektors vom VfB Stuttgart, Sven Mislintat. Sein erstes Geschenk - ein Auswärtssieg des VfB - wurde ihm gestern leider verwehrt.

Geboren im Ruhrpott

Los ging Mislintats Karriere im Ruhrpott. Der gebürtige Dortmunder wuchs in Kamen auf, einer Stadt im östlichen Ruhrgebiet mit 42.000 Einwohnern, und studierte an der Bochumer Ruhr-Universität Sportwissenschaften. Als aktiver Fußballer schaffte er den Sprung in den Profibereich allerdings nicht. Er spielte hauptsächlich für den Lüner SV, als höchste Spielklasse hat der Mittelfeldspieler die Oberliga Westfalen vorzuweisen. Ganz anders verlief dagegen seine Karriere im Funktionärsbereich.

Mislintat wird zum "Diamantenauge"

Mit gerade einmal 34 Jahren wurde er 2006 Chefscout bei Borussia Dortmund, später dann Leiter der Profiabteilung. Dort verdiente er sich auch seinen Spitznamen "Diamantenauge", den er seiner Fähigkeit verdankt, herausragende Talente zu entdecken. Beispiele gefällig: Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé oder Shinji Kagawa.

Leiter Scouting-Abteilung beim FC Arsenal

Während seiner Dortmunder Zeit machte er 2011 seine Fußballlehrer-Lizenz. Doch seine nächste Station führte ihn nicht direkt an die Seitenlinie als Trainer, sondern er wechselte nach neun Jahren BVB zum FC Arsenal nach England, wo er ab 1. Dezember 2017 die Scoutingabteilung leitete. Im Februar 2019 endete seine Zeit beim englischen Klub.

Ab April 2019 beim VfB

Am 11. April 2019 wurde Mislintat dann als neuer Sportdirektor des VfB Stuttgart vorgestellt. Auch er konnte den Abstieg der Schwaben in die 2. Liga nicht verhindern, doch die Rückkehr ins Oberhaus mit einer Mannschaft voller junger Wilden gelang. Zum Ende der Saison 2019/20 hatte der VfB 58 Punkte auf dem Konto und stieg als Tabellenzweiter neben Arminia Bielefeld direkt in die Bundesliga auf.

Stürmische Zeiten

Mislintat brachte den VfB durch die schwierigen Corona-Zeiten. Am 17. Dezember 2020 verlängerte er seinen Vertrag beim VfB Stuttgart bis Ende Juni 2023. Doch in der Folgezeit blieb er nicht unumstritten. Der Klassenerhalt in letzter Sekunde in diesem Jahr zerrte an den Nerven der Fans und Offiziellen. Und dann kam der nicht gerade gelungene Start in die aktuelle Saison. Sven Mislintat musste seinen Trainer Pelegrino Matarazzo entlassen - "der traurigste Tag seiner Laufbahn", wie er selbst formulierte. VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle installierte mit Sami Khedira, Weltmeister Philipp Lahm und Christian Genter drei Neue im Verein, ohne vorab mit Mislintat zu sprechen.

Der Sportdirektor feiert also in stürmischen Zeiten sein Jubiläum. Aber vielleicht kann er sich zumindest an seinem Geburtstag eine kleine Auszeit vom Alltagsgeschäft nehmen und auf seine 50 Lebensjahre anstoßen.