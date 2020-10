"Schluss, das ist Schluss" und grenzenloser Jubel. So feierte Jürgen Sundermann 1977 den Aufstieg des VfB Stuttgart in die 1. Bundesliga. An diesem Samstag wird der "Wundermann" 80 Jahre alt.

Der Wiederaufstieg mit dem VfB Stuttgart in die Bundesliga war die schönste Zeit in seinem Trainerleben. Mit der ersten Generation der jungen Wilden wurde aus dem Trainer Jürgen Sundermann der "Wundermann".

Nachdem Aufstieg folgte die Vizemeisterschaft und der Einzug in den UEFA-Pokal. Insgesamt drei Mal war der Mann aus dem Ruhrpott Trainer der Roten und fand in Stuttgart seine zweite Heimat. Jürgen Sundermann lebt immer noch in Leonberg und ist nach eigenen Angaben gesund und munter. Ein Arzt hat ihm sogar prognostiziert, dass er 135 Jahre alt wird.

"Ich war nie krank, woher das kommt weiß ich nicht, Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, und ich vermute, da war ja viel Dreck in der Luft, durch die ganzen Zechen und die Eisenindustrie, dass sich der Körper da abgehärtet hat." Jürgen Sundermann, Ex-Trainer des VfB Stuttgart

Und auch mit 80 ist Jürgen Sundermann, der Trainer in halb Europa war, noch nah dran am Fußball. Er arbeitet nach wie vor für die Scoutingabteilung des VfB und bis vor einem Jahr hat er in Freiberg am Neckar ein Fußball Ausbildungszentrum für junge Kicker geleitet. Fußball ist sein Leben.

"Das Alter ist bei Menschen nicht wichtig, das Alter ist immer relativ und deshalb spielt es auch für einen Trainer keine Rolle" Jürgen Sundermann, Ex-Trainer des VfB Stuttgart

An diesem Samstag feiert Sundermann jetzt seinen 80. Geburtstag. Es soll eine riesen Sause werden, mit Hansi Müller, Karl-Heinz Förster, Herman Ohlicher und Co; Die Helden von 1977 und viele andere Wegbegleiter werden ihn hoch Leben lassen: Sundermann, ihren "Wundermann".