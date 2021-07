Kapitän der U17 und U19, Fritz-Walter-Medaille, Profivertrag beim VfB Stuttgart: Jordan Meyers Zukunft schien glänzend, bis ihn Verletzungen zurückwarfen. Doch der 19-Jährige kämpfte sich ins Training der Profis zurück. Was zeichnet ihn aus?

Die Nummer 35 ragt auf seinem Rücken, seine langen, lockigen Haare trägt er zu einem Männerdutt zusammengebunden nach hinten. Der 19-jährige Jordan Meyer gilt neben Lilian Egloff als eines der Top-Talente aus der eigenen Jugend des VfB Stuttgart und rückt deshalb vorerst zu den Profis auf. Bis zum Ende der Saisonvorbereitung darf Meyer an der Seite von Didavi & Co bei Trainer Pellegrino Matarazzo vorspielen.

Ballsicher, zweikampfstark und eine gute Übersicht: In den Testspielen gegen den TSV Hollenbach und FC St. Gallen hinterließ Meyer bereits einen guten Eindruck. Das ist beileibe nicht selbstverständlich, musste der 19-Jährige in den letzten Monaten doch einige Rückschläge erleben.

Ein "Cannstatter Junge"

Jordan Meyer ist ein "Cannstatter Junge", geboren in Stuttgart-Bad Cannstatt. Mit zwölf Jahren wechselte er ins Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart - wo er seither sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief. Beim VfB war schnell klar: Meyer könnte das schaffen, was nur den wenigsten Talenten gelingt - eine Profikarriere in der Bundesliga. "Jordan war immer als Top-Talent angesehen. Schon in jungen Jahren in der U13", sagt Murat Isik.

Der Trainer und sein Kapitän: Ex-U17-VfB-Trainer Murat Isik (links) 2018 im Gespräch mit Jordan Meyer. Imago IMAGO / Pressefoto Baumann

Isik hat Meyer zwei Jahre lang in der U15 und U17 trainiert. An sein erstes Training mit dem damals 14-jährigen Meyer kann der Trainer sich gut erinnern. "Er war positiv anstrengend. Er hat schon damals sehr gute inhaltliche und taktische Fragen zum Fußball gestellt", erzählt Isik im Interview mit SWR Sport aus dem Hotelzimmer in der Türkei.

"Jetzt bin ich im Urlaub und muss ein Interview abgeben, wegen Jordan. Ist wieder anstrengend, passt halt zu Jordan", flachst Isik und lacht. Seine Stärken, so Isik, könne Meyer am besten auf der Sechs oder der Acht im zentralen Mittelfeld ausspielen, wenn er "das Spiel vor sich hat".

"Bei gegnerischem Ballbesitz kann er sehr gut die Räume erkennen, kann zustellen, ist im Zweikampf gut. Das hat Jordan schon immer ausgezeichnet", lobt Isik die Defensivqualitäten seines ehemaligen Spielers.

In der Defensive und Offensive stark

Isik ist seit einem Jahr nicht mehr Jugendtrainer beim VfB. Er könne Meyers aktuellen Leistungsstand deshalb nicht bewerten, sagt er. Der Meyer, den Isik kennt, hatte aber auch im Spiel nach vorne seine Qualitäten: "Er hat eine überragende Technik gehabt, hat sich sehr, sehr gut lösen können aus engen Situationen, er war sehr pressingresistent und hat wirklich sehr kluge Pässe auch gespielt." Sein Verbesserungspotenzial: "Dass er einfach noch mehr versucht in die Box reinzugehen und torgefährlicher wird", sagt Isik.

Meyer wird beim VfB nicht nur aufgrund seines fußballerischen Talents hoch angesehen, sondern auch wegen seiner hohen sozialen Kompetenz geschätzt: In der U17 und U19 führte Meyer seine Mitspieler als Kapitän auf den Platz. Auch für den DFB trug der Juniorennationalspieler bereits die Binde am Arm.

Nicht nur sportlich ein Versprechen für die Zukunft

"Er ist nicht nur aus sportlicher Sicht auf einem hervorragenden Weg, sondern auch mit Blick auf seine Persönlichkeitsentwicklung", lobte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im April das Talent.

An Meyers ehemaliger Schule, dem Wirtemberg-Gymnasium in Stuttgart-Untertürkheim, galt er nicht nur als herausragender Schüler, sondern auch als Vorbild für andere. Mit Bravour meisterte Meyer den Spagat zwischen Leistungssport und Schule. Sein Abiturschnitt: eine glatte 1,0.

"Er ist ein sehr intelligenter Spieler, der schnell adaptiert und äußerst leistungsmotiviert ist."

"Ich traue ihm alles zu"

Hat Meyer das Zeug, sich bei den Profis durchsetzen zu können? "Ich traue ihm alles zu, weil er einfach eine gewisse Persönlichkeit hat, weil er sehr intelligent ist, die Dinge auch richtig einschätzen kann und weil er fußballerisch sehr, sehr gut ist", betont Isik.

Im Sommer 2019 erhielt Meyer eine der höchsten Auszeichnungen im deutschen Jugendfußball: die Fritz-Walter-Medaille in Silber - eine Ehrung für den zweitbesten Spieler in der U17 Altersklasse in Deutschland. In der Folge trainierte der Mittelfeldspieler immer wieder bei den Profis mit, sein dauerhafter Sprung in die Profimannschaft schien nur noch eine Frage der Zeit - bis zwei Rückschläge Meyer ausbremsten.

Mitten auf der Erfolgswelle befallen Meyer die Rückschläge

Erst riss er sich das Kreuzband, dann den Meniskus. Zwei schwere Knieverletzungen nacheinander, monatelange Reha statt Spielpraxis: keine einfache Zeit für das junge Talent. "Wenn man damit nicht gut umgehen kann, kann man viel verlieren. Ich glaube, dass Jordan damit sehr gut umgegangen ist", sagt Isik.

Meyer kämpft sich zurück

"Mit viel Beharrlichkeit und Widerstandsfähigkeit" (NLZ-Leiter Thomas Krücken) kämpfte sich Meyer zurück. Im Saisonfinale gab er sein Debüt für die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Bereits im April verlängerte der VfB Meyers Vertrag bis 2025. "Jordan wird nach der Sommerpause die Saisonvorbereitung mit der Profimannschaft absolvieren. Anschließend entscheiden wir gemeinsam, welche Schritte folgen werden", sagte Mislintat damals.

In welcher Verfassung Meyer nach seinen schweren Verletzungen ist, wird sich jetzt im Trainingslager mit den Profis zeigen. Die Verletzungen hätten Meyer vielleicht etwas zurückgeworfen, so Isik. Meyer müsse aber nun nach vorne schauen. "Jetzt hat er die Chance bei den Profis, jetzt kann er sich zeigen und ich geh davon aus: Das wird Jordan auch tun", ist sich Isik sicher. Und wenn es doch nicht klappen sollte mit dem Fußball? "Dann macht er beruflich seinen Weg. Davon bin ich absolut überzeugt", sagt Isik. Nicht nur in Cannstatt wird man die Zukunft der Nummer 35 mit den langen, lockigen Haaren gespannt verfolgen.