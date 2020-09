Treffsicherer als in der Vorsaison zeigt sich in dieser Spielzeit Nicolas Gonzalez. Vier Tore erzielte der Argentinier bereits. Allerdings traf der 21-Jährige in seinen ersten vier Spielen dreimal. Seitdem kam nur noch ein Tor bei der 2:6-Klatsche gegen den HSV dazu. Momentan ist er bei Tim Walter nicht die erste Wahl. Nach seiner schwachen Vorstellung in Sandhausen saß er gegen Nürnberg 90 Minuten auf der Bank. Walter dazu: "Er hat die letzten Spiele nicht so gut agiert und daher muss auch er sich dem Team unterordnen und war diesmal draußen.“

