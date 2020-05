Den Sieg im Spitzenspiel veredelt: Wenige Tage nach dem 3:2 im dramatischen Zweitligagipfel gegen den Hamburger SV legte der VfB Stuttgart mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Dynamo Dresden nach. Dementsprechend war anschließend die Stimmungslage bei den Schwaben.

"Wenn wir in Dresden keinen Dreier draufgesetzt hätten, wäre der Sieg gegen den HSV nur halb so schön gewesen", gestand der gut gelaunte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat nach der Landung am Stuttgarter Flughafen im Gespräch mit SWR Sport.

Dauer 8:43 min VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im exklusiven Interview mit SWR Sport VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im exklusiven Interview mit SWR Sport

Auch die Konkurrenz macht ihre Hausaufgaben

Mislintat und die komplette Stuttgarter Mannschaft hatten gleich mehrere Gründe zur Freude. Durch den Auswärtserfolg konnte der Traditionsklub seinen zweiten Tabellenplatz behaupten. Der Sieg war ungemein wichtig, weil auch die Konkurrenz Bielefeld (Erster), Hamburg (Dritter) und Heidenheim (Vierter) gewonnen hatte. Und schließlich bewies der VfB in der Englischen Woche mit zwei gewonnenen Spielen Moral, nachdem zuvor die ersten beiden Partien nach dem Re-Start der 2. Bundesliga verpatzt worden waren.

Matarazzo: "Waren zu viel im Verwaltungsmodus"

Den verdienten, aber glanzlosen Erfolg in Dresden stellten Hamadi Al Ghaddioui (18.) und Darko Churlinov (88.) sicher. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo war nach der Partie sichtlich erleichtert: "Nach dem 1:0 sind wir einen Tick zu viel in den Verwaltungsmodus gekommen. Am Ende der Englischen Woche bin ich aber zufrieden mit einem dreckigen 2:0. Es ist wichtig, solche Spiele zu gewinnen. Es war sicherlich nicht unsere beste Leistung, aber am Ende zählen die drei Punkte."

Dauer 1:12 min VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo mit seinem Spielfazit nach dem Sieg in Dresden VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo mit seinem Spielfazit nach dem Sieg in Dresden

Mislintat ist zufrieden

Ähnlich sah es auch Mislintat: "Vielleicht hat uns ein wenig die Frische gefehlt. Das frühe Tor war wichtig, das hat uns vieles erleichtert und uns Sicherheit gegeben." Der Sportdirektor bemängelte zwar, dass der VfB "nach dem 1:0 noch fokussierter nach vorne" hätte spielen können, sagte aber auch: "Wir haben hinten fast nichts zugelassen - und das, nachdem wir letzten Sonntag in Kiel fast 60 Minuten in Unterzahl gespielt haben und die Partie gegen Hamburg, die viel Kraft gekostet hat, erst am Donnerstag war. Da haben wir einige Körner gelassen - von daher bin ich voll zufrieden."

Programm-Tipp Höhepunkte, Interviews und Analysen zum Auftritt des VfB Stuttgart bei Dynamo Dresden gibt es am Sonntag, ab 22:15 Uhr, bei SWR Sport im SWR Fernsehen BW.

"Wir haben es selbst in der Hand"

Nun heißt es für den VfB Stuttgart kurz durchschnaufen - und dann geht es weiter. Für die restlichen Spiele hat Mislintat auch eine Vorgehensweise parat: "Ruhe bewahren, Wunden lecken, Verletzungen auskurieren. Fokus auf das nächste Spiel gegen Osnabrück (07.06., 13:30 Uhr). Danach kommt das Derby gegen den KSC und es geht Schlag auf Schlag. Wir haben jetzt noch fünf Spiele und nur zwei Punkte Vorsprung auf Hamburg - da geht es jetzt um alles. Wir haben noch nichts gewonnen, haben es aber selbst in der Hand."