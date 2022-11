Erwin Staudt zum VfB: Abstiegskampf ist Ausnahmezustand

Wie geht es beim VfB Stuttgart nach der USA-Reise weiter? Geht es nach Ehrenpräsident Erwin Staudt, muss jetzt alles auf den Tisch, alles und jeder muss hinterfragt werden! Tausende VfB-Anhänger hoffen jedoch auf mehr Kontinuität- mit Sven Mislintat.

Es herrscht Ausnahmezustand beim VfB Stuttgart, der auf dem Relegationsplatz 16 überwintert, denn Abstiegskampf ist nichts anderes, sagt VfB Stuttgart Ehrenpräsident Erwin Staudt. Er erwartet, dass der Verein jetzt nichts unversucht lässt, um den drohenden Abstieg zu verhindern.

"Wenn sowas in einem Staat passiert, wird der Ausnahmezustand ausgerufen, dann gibt es kein anderes Thema mehr als dieses Problem zu lösen. Ich kann das nicht scharf genug formulieren. Wir kämpfen gegen den Abstieg und brauchen alle Kräfte um dieses Ziel zu erreichen und je schneller desto besser.

VfB-Ehrenpräsident Erwin Staudt: "Da zählen keine Freundschaften und Sympathien"

Für Erwin Staudt, unter dessen Präsidentschaft der VfB Stuttgart 2007 Deutscher Meister wurde, steht fest: Alles und jeder muss hinterfragt werden, um den Verein mit dem roten Brustring wieder auf Kurs zu bringen. "Beim Fußball zählt nur eines, da zählt das Ergebnis. Da zählen keine Freundschaften und Sympathien, da zählt nur das Ergebnis. Und das wird in der Tabelle gespiegelt und jetzt sind wir in der zweiten Saison hintereinander in der gleichen misslichen Situation, also müssen wir etwas verändern", sagt der 74-Jährige.

Staudt rechnet mit Veränderungen beim Führungspersonal

"Im Hintergrund arbeiten der Vorstand und der Aufsichtsrat an diesen Veränderungen, die die Wende bringen müssen", so Staudt. Das sei nicht einfach, sagt der Ehrenpräsident, das wisse er aus eigener Erfahrung. Aber er rechnet in Kürze mit einem guten Ergebnis. Staudt, der den heutigen Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle unter seiner aktiven Zeit zum Vorstandsreferenten machte, geht aber auch davon aus, dass es Veränderungen beim Führungspersonal geben wird. Zur Diskussion stehen ja Interims-Trainer Michael Wimmer und Sportvorstand Sven Mislintat. Alles und jeder muss hinterfragt werden, so Staudt, denn der Kader liefere nicht die erhofften Ergebnisse.

Offensichtlich haben wir nicht das Ergebnis, dass wir uns erhofft haben, von diesem Personal, dass wir uns da in den vergangenen Jahren angesammelt haben. Da sind gute Fußballer dabei, dass muss ich sagen, viele die mir viel Freude bereiten, wenn ich zuschaue. Aber im Ergebnis, als Mannschaft liefern wir nicht das ab, was wir uns alle erhoffen.

Petition pro Mislintat: Kontinuität statt Veränderung

Auf mehr Kontinuität statt der angestrebten Veränderungen Staudts hoffen indes rund 11.000 VfB-Fans. In einer Petition sprechen sie sich für den Verbleib von Sven Mislintat aus. "Der Weg von Mislintat ist einer, mit dem sich viele VfB-Fans identifizieren können", sagt Till Saliari, einer der beiden Initiatoren.

Sariari und Mitinitiator Daniel Binder wünschen sich, dass der Weg "Kompetenz statt Namen" weitergeführt wird und man nicht zur alten "Vetterleswirtschaft" zurückkehre, sondern man mit den "Personen, die klar an einem Ziel arbeiten", weitermache.

Staudt zur Kaderzusammenstellung

Zur Zukunft Mislintats äußert sich Staudt zwar nicht direkt, fordert aber, dass alle handelnden Personen hinterfragt werden. Und dazu gehört eben auch Sven Mislintat, der für die Kaderzusammenstellung zuständig ist.

Wir müssen alles in Frage stellen und auch jeden in Frage stellen.

Oberste Priorität: Klassenerhalt

Um das Ziel Klassenerhalt zu schaffen, sieht er sieht er jetzt den Vorstand und den Aufsichtsrat in der Pflicht, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wenn es sein muss, auch mit unangenehmen Personalentscheidungen. "Die müssen sich jetzt mal im Klaren werden, wie man das Projekt in den nächsten zwei bis drei Jahren angeht. Und es sind ein paar Themen zu klären und die müssen jetzt einfach Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam lösen und dann werden wir sehen, dass der VfB in ruhigeres Fahrwasser kommt, sagt Staudt.

Mit Themen meint Erwin Staudt explizit auch Personalfragen. Diese sollen jetzt zeitnah nach der USA Reise der Schwaben geklärt werden. Gut möglich, dass längst klar ist, wie es mit Sportvorstand Sven Mislintat, dessen Vertrag noch bis Sommer nächsten Jahres läuft, weiter geht. An seine Person scheint auch die Trainerfage gekoppelt zu sein. Beide Personalien muss der VfB jetzt schnell klären, um in der Winterpause neu durchstarten zu können. Endlose Personaldebatten oder Spekulationen wären da nicht hilfreich.